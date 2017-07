Ricardo Acosta, entre compositor e intérprete

YOHAN URIBE El Siglo de Torreón

El pianista y compositor lagunero Ricardo Acosta se perfila como el músico de mayor proyección internacional en la región. En su faceta como intérprete, es constante las invitaciones que recibe de orquestas y directores. Como compositor, su obra es calificada como prometedora y sus estrenos han logrado despertar buenas críticas.

Hoy, a las 8:00 de la noche, Acosta Murguía, ofrecerá un recital en el Teatro Isauro Martínez, para interpretar obra de Chopin, Rachmaninoff, Beethoven y Prokfiev; siempre que toca en su región se siente como en casa, su constancia y disciplina lo llevó a obtener la Beca por Excelencia en Artes del Gobierno Suizo e inició su maestría bajo la tutela de Tomasz Herbut en la Universidad de las Artes de Berna.

→ ¿Cómo seleccionaste el programa que vas a interpretar?

Este programa es parte de lo que estuve trabajando en Berna, Suiza, con mi profesor Tomasz Herbut a lo largo del pasado año. Es una combinación de las piezas más interesantes y que más resuenan conmigo.

→ ¿Siempre es Beethoven un compositor obligatorio en tus recitales?

Esto es algo que he estado notando. Beethoven y Brahms son los compositores que, por el momento, más me interesan por sus ideas musicales, sus formas, la perfección de sus composiciones. Es difícil describir, pero me identifico mucho con las melancolías y felicidades que tienen ambos tan presentes en sus obras.

→ ¿Qué diferencias técnicas tiene el Ricardo de ahora con el que empezó hace algunos años?

Ahora me he estado volviendo más y más obsesivo en todos los aspectos, incluida la técnica. Hasta momentos que mi propio maestro me decía "está todo muy bien, pero estás viendo los árboles individuales y no el bosque".

Piezas como la sonata de Prokofiev que tocaré tienen pasajes muy famosos por lo que es casi imposible que se toquen a la perfección. Por lo mismo a la hora del concierto en los segundos previos a dichos pasajes muy seguido me digo a mí mismo "vuélvete loco, la perfección no existe" y muchas veces hasta sale mejor. Lo que sí siempre trato de que la técnica sirva a las ideas musicales que tengo.

→ ¿A qué estás más enfocado ahora a la interpretación o a la composición?

Mi especialidad en la Escuela de las Artes de Berna es de concertista en piano. Ahí nos piden siempre una sub-especialidad también la cual estoy cursando en composición y dirección orquestal bajo Xavier Dayer y Florian Diemen respectivamente. Ambas subespecialidades las veo como complementos a mí como músico y no como competencias para el piano.

→ ¿Qué proyectos tienes en puertas en este momento?

Mencionando Beethoven me falta la op. 111 para poder presentar las tres últimas sonatas en un recital que es uno de mis sueños dorados. También en octubre de este año me presentaré en Berna con el monumental Pierrot Lunaire de Schoenberg. En septiembre soy un invitado a dar un concierto al fortepiano con obras de compositores contemporáneos a Beethoven y como orador en el Beethoven Forum en Berna. Esto es para los próximos meses.

Para asistir El recital del joven pianista tendrá lugar: El recital del joven pianista tendrá lugar: Hoy a las 8:00 de la noche. En el Teatro Isauro Martínez. Boletos en taquilla.

Constancia. El pianista lagunero Ricardo Acosta continua su formación en la Universidad de las Artes de Berna, en Suiza, donde actualmente cursa su maestría.

