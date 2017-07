Navarro celebra apertura en la TV

CIUDAD DE MÉXICO.- Ahora que Silvia Navarro será la protagonista de la nueva telenovela de Televisa, Caer en tentación, la actriz afirmó sentirse agradecida de volver a trabajar con Giselle González, con quien compartió foro en La Candidata, además de afirmar que la apertura entre televisoras ha beneficiado a actores y productores.

"Me encanta la idea de que podamos trabajar todos juntos en diferentes lugares y diferentes temas. Entonces ahora sí ya nada de que te quedas pensando: 'ojalá hubiera trabajado con este actor'", reveló en entrevista.

Sobre tener la oportunidad de compartir créditos con el elenco y nuevamente de la mano de la productora, afirmó: "Estoy fascinada y encantada de ser parte de su mundo. Me gustan como actores, como personas y físicamente, me gusta su energía, porque cada uno tiene la intención de hacer de sus personajes lo mejor. Yo me siento muy privilegiada de tener la oportunidad de estar otra vez aquí en tan poco tiempo de haber terminado y de tener trabajo para como están las cosas, un trabajo al que le estoy poniendo todo mi corazón, toda mi cabeza y toda mi respiración y profundidad para que podamos conocer un poquito más".

Al ser cuestionada sobre si contemplaría la posibilidad de ir a trabajar nuevamente a la competencia, dijo bromeando: "¿Al Ajusco? Hace frío ahorita pero nunca sabes".

Por su parte, el actor Gabriel Soto, quien será su pareja sentimental dentro del melodrama, habló sobre la demanda que interpusiera a una revista semanal, en donde expresó que los periodistas deben de enfocarse más en las cosas buenas que en los chismes.

"Eso no pasaba antes. Yo ya llevo 20 años en esto y ahora se han dedicado a hacer notas totalmente basadas en chismes, entonces se hace el teléfono descompuesto y al final del día dan una nota totalmente fuera de contexto y es por eso que ahora, como coincidencia, tantos actores compañeros míos, se han sumado a demandas a diferentes medios de comunicación.

"Se han hecho notas totalmente destructivas por vender una nota, no saben el daño que pueden llegar a causar y no se vale. Es por eso que todos estamos queriendo hacer una legislación para que nos proteja. Estamos expuestos a que hablen de nuestra vida privada pero con fundamentos", afirmó.

Por su parte, González, la productora de la novela, dijo estar contenta al tenerlos en la pantalla, donde la relación entre los actores fue un factor decisivo para unirlos a todos en la trama.

"La química, era muy importante y fue algo que se cuestionó mucho. Aparte del nivel actoral se necesitaba algo que se transmitiera entre ellos".

González adelantó que además de utilizar distintas locaciones en la Ciudad de México, tiene contempladas las grabaciones de algunas escenas en el estado de Acapulco.

