Verdades y Rumores

Conforme pasan los días pareciera que va en aumento el optimismo -sustentado o no- de los integrantes del llamado Frente Coahuila Digno que aglutina a todos los candidatos derrotados en la elección del 4 de junio pasado, salvo la candidata perredista Mary Telma Guajardo. Y es que en cada entrevista que dan o cada declaración que hacen en redes sociales, manifiestan tener harta confianza en que los tribunales les den la razón, a la luz de los trapos sucios que siguen saliendo del proceso electoral. Incluso, el líder del Frente, Guillermo Anaya, ha dicho que él cree que el tremendo Tribunal Electoral Estatal va a darle la razón en unos cuantos días, pero que de cualquier forma el asunto se resolverá porque, de ser como dice, el PRI apelaría y el caso terminaría en el Trife. Por ahora, la esperanza del PAN y sus aliados está puesta sobre dos dictámenes que el INE tiene que dar a conocer a más tardar la próxima semana...

El que explica si hubo o no irregularidades importantes en el traslado alternativo de los paquetes electorales, y si el PRI incurrió o no en el rebase del tope de campaña. Pero el supuesto optimismo que muestran los integrantes del Frente va acompañado de las mismas diferencias que mostraron durante la campaña y que en los primeros días de la lucha postelectoral parecieron dejarse de lado. Resulta que en una entrevista que concedieron ayer a un medio de la Capirucha del Esmog, se les preguntó que en caso de que los tribunales anularan la elección y dictaran que debe reponerse todo el proceso ahora sí se unirían en un frente opositor para apoyar a don Memo, la respuesta fue ambigua tirándole al no. El independiente Javier Guerrero dijo que eso no lo tenía decidido aún ya que para él este asunto no se trata de un nombre o partido, sino de un programa o proyecto claro. Por su parte, el morenista Armando Guadiana comentó que aunque él ya no contendería, su partido no podría apoyar a Anaya porque el PAN y Morena son como el agua y el aceite. Todo esto dicho frente al excandidato panista. Así que de convocarse a nuevas elecciones, lo más probable es que volvamos a ver un espectáculo similar al de la pasada elección, con varios suspirantes aventándose hasta la cubeta.

***

Y ya que andamos en los terrenos postelectorales, todo indica que es necesaria la derrota para reflexionar y atender, ahora sí, las necesidades de la gente. Resulta que ha llamado la atención el gesto que don Memo y su gente ha tenido con algunas comunidades del estado que están sufriendo el infierno por la falta de agua potable en medio de la temporada más calurosa del año con temperaturas por arriba de los 40 grados. Y es que mientras el gober electo Miguel Riquelme anda de gira en el interior de la provincia celebrando su triunfo acompañado de Los Ángeles Azules, tal y como lo había prometido aunque no se sabe hasta ahora con qué ojos, los panistas están llevando pipas cargadas de agua a los sedientos y acalorados coahuilenses, como para dar un buen golpe de imagen y de paso ir juntando clientela por aquello de que no te entumas. Pero este hecho no pasó desapercibido para los críticos y criticones que de inmediato se percataron de que algunas de las pipas que estaban llevando a las comunidades traían la leyenda visible de “agua no potable”. Es decir, que en todo caso esa agua sólo serviría para las labores domésticas más básicas, pero no para darse un chapuzón y mucho menos para saciar la sed. Por cierto, tal vez haya sido debido a este detalle que varias pipas del Simas de Torreón, que encabeza el suspirante a la alcaldía, Xavier Herrera, fueron vistas el fin de semana pasado llevando el vital líquido a varias comunidades rurales... pero del vecino municipio de Viesca. Usted se preguntará, con justa razón ¿acaso tendrá el Simas agua de sobra como para surtir a los municipios aledaños? De ser así ¿por qué hay colonias de Torreón que siguen padeciendo la falta del recurso hídrico un día sí y el otro también? Un misterio. Y esto no quiere decir que no se deba brindar ayuda a los vecinos necesitados, pero la lógica indica que, siendo el Simas un organismo paramunicipal de Torreón pagado con los recursos de los torreonenses, primero se atiendan las necesidades de éstos y luego las de los habitantes de otros municipios, aunque lo justo sería que la Comisión Estatal de Aguas, que nadie sabe qué hace en estos días, fuera la encargada de apoyar a los municipios más golpeados por la escasez de líquido.

***

Dicen que mientras se sabe si son peras o manzanas, el que ya está muy apuntado en la lista para brincar del ayuntamiento de Torreón al gobierno provincial y en un cargo de lujo es el alcalde Jorge Luis Morán. Cuentan que desde que el viernes pasado sugirió que él cuenta con el perfil como para ser fiscal general de Coahuila, una vez que entre en vigor esta figura que sustituirá a la del procurador, ha comenzado a circular la especie de que está próximo a pedir licencia para irse a Saltillo a hacer los preparativos pertinentes y aplicar para la convocatoria que se abrirá una vez que comiencen a aplicarse las reformas para la creación del Sistema Estatal Anticorrupción. Hay quienes juran y perjuran que don Jorge “ya se vio” despachando como brazo de la justicia del próximo gobernador, si es que los tribunales confirman el resultado. Dicen que a eso se debe que el alcalde está por demás preocupado por tapar los hoyos que están siendo expuestos en la administración, sobre todo en términos financieros, en donde tiene la presión de su jefe, Miguel Riquelme, quien dijo que para el cierre del año debe quedar saldada la deuda municipal y reducida la nómina sin pleitos laborales que se le carguen a Jorge Zermeño, alcalde electo de Torreón. Vamos a ver si puede cumplir con la consigna, porque los subagentes disfrazados de escritorios desvencijados comentan que los compromisos financieros del ayuntamiento son bastantes y muy complicados y la nómina es un desorden, ya que hay gente que tiene puestos de responsabilidad menor con salarios que simplemente no se justifican. Por otro lado, sobre Morán pesa aún la crítica de varios priistas, sobre todo de Saltillo, de que poco o nada hizo para evitar la debacle del tricolor en la Perla de La Laguna, un asunto que no se va a olvidar pronto, seguramente.

***

La espantosa reyerta que se suscitó en un bar del exclusivo fraccionamiento del Oriente de la ciudad y que terminó con la lamentable muerte de un joven, puso una vez más en evidencia lo que ya se ha venido comentando en este espacio desde hace algunos meses: que la apertura de antros está fuera de control y que las autoridades municipales han sido rebasadas en lo que toca a la regulación y vigilancia de los mismos. Para empezar, llamó la atención que el bar de referencia se encontrara operando en un sitio, digamos, poco usual, como lo es el interior de una zona residencial. Como usted sabrá, enterado lector, en la ciudad existe una clasificación de uso de suelo que determina qué edificio o establecimiento es compatible con los distintos sectores de la ciudad. Tal parece que aquí se pasaron dicha clasificación por el arco del triunfo. Pero más extrañeza causó el hecho de que la riña se haya suscitado pasadas las 3.30 de la mañana, incluso hay quien dice que a las 5.00, es decir, a una hora a la que el establecimiento ya debería estar completamente cerrado porque el reglamento marca como hora límite las 2.00 am para este tipo de lugares. Además de la venta desmedida de bebidas espirituosas, otro aspecto que llama la atención es la falta de inspección y de seguridad en el sitio, ya que ni guardias privados ni policías municipales intervinieron para detener el zafarrancho al grado de que uno de los asistentes acabó muerto. Más allá de lo que resulte del caso por el asesinato, en donde lo determinante será si se considera homicidio en riña o doloso, habrá que ver si las autoridades municipales se ponen las pilas en la recta final de la administración para meter orden en un giro, el de los centros nocturnos, que, paradójicamente, ha servido a los gobiernos para presumir la mejora de la seguridad en la ciudad y que ahora se vuelve en un ejemplo de lo contrario.

***

Del otro lado del Nazas, el pleitazo entre la alcaldesa Leticia Herrera Ale y la diputada federal Rocío Rebollo Mendoza, ambas priistas, sigue dando de qué hablar y prueba de ello fue la pasada visita de trabajo del gober Aispuro a la que ambas acudieron. Y es que, primero, durante la entrega de reconocimientos al Mérito Académico, doña Lety ni siquiera hizo mención de la legisladora presente cuando tomó el micrófono ni mucho menos expresó gratitud hacia ella, cosa que sin embargo sí hicieron en el caso de los diputados locales Sergio Uribe, Gabriel Rodríguez y Jaqueline del Río, entre otros legisladores. Luego, en el acto de toma de protesta a la mesa directiva de la Asociación Lagunera de Industriales de Maquinaria Pesada, doña Rocío volvió a sentir los embates del rechazo pues la dejaron fuera de la “mesa de honor” y se tuvo que conformar con sentarse junto a regidores y diputados locales como Elizabeth Nápoles, quien dicho sea de paso aprovechó el evento para tomarse selfies con amigos, como suelen hacer los adolescentes de ahora. Aunque semanas atrás fue declarada por la alcaldesa como la “enemiga pública número 1”, por no colaborar supuestamente en las gestiones de recursos para atender la emergencia generada por la aparición de socavones, la diputada federal no se quedará con los brazos cruzados, pues comentan que el grupo de los Rebollo está en pláticas cercanas con su gurú, el exgobernador Ismael Hernández Deras para, entre otras cosas, impedir que el “gallo” de la alcaldesa ocupe la dirigencia estatal del PRI y espacios en las próximas candidaturas. En el fondo, dicen, la manzana de la discordia es la candidatura del PRI a la gubernatura en 2022.



Más de EDITORIAL

... Anterior Siguiente ...