'Ya no quiero vivir', dice menor tras presunto abuso sexual

Desde el mes de enero de este año, Valeria denunció la agresión sexual que sufrió su hijo a manos de un vecino y a la fecha el caso no presenta avances.

La mujer denuncia obstrucción de la justicia por parte del Ministerio Público que lleva el caso, en tanto el menor manifiesta pensamientos suicidas.

Dos menores, de 7 y 3 años se quedaban al cuidado de la esposa de Manuel, mientras Valeria trabajaba.

El 20 de enero de este año, el menor de 7 años le confesó a su madre que Manuel le hacía tocamientos en sus partes íntimas, por lo que sin dudarlo interpuso una denuncia ante el Ministerio Público.

“El 20 de enero de este año, el niño me platica que es tocado de sus partes por Manuel, yo voy a Pronnif, me recibe el titular y levantan una declaración, pero ahí me dicen que el niño tiene que declarar en la Procuraduría de Justicia y me fui para allá, estuvimos esperando desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde a que nos atendieran”.

“En la Procu lo checó el médico legista, no me dijo nada, me lo mandaron con otro médico legista al Hospital nuevo, tampoco me dice nada, sólo levanta el peritaje, y hasta ahorita la licenciada Karla Esquivel, lo único que ha hecho es traerme a puras vuelta”.

Valeria, es madre soltera y trabaja en una maquiladora. Aún así, asegura que por lo menos dos veces por semana tiene que acudir a la Procuraduría para continuar con el trámite que al momento no ha dado resultados, pues incluso el presunto y su familia, se mudaron del ejido a otro sitio.

No obstante, señala que Esquivel la presionó para que llegara a un arreglo económico con el presunto.

“La licenciada me cita a una audiencia, llegando ella me dice que no, que no era una audiencia, era para un arreglo económico, ella estando ahí el licenciado por parte del acusado me dice que ya traen el dinero del arreglo: -usted decida-. Yo le respondí que no quiero arreglo, que lo único que quiero es que este hombre pague por lo que le hizo a mi hijo”.

Por todo esto, Valeria interpuso una queja por responsabilidad administrativa contra la Ministerio Público ante la Procuraduría de Justicia, el pasado 26 de junio, por lo que espera respuesta.

Actualmente el menor acude a terapia, sin embargo el niño seguido le dice: “yo ya no quiero vivir”.

Por su parte la licenciada Karla Esquivel negó irregularidades en el proceso, pues dijo que los casos de abuso sexual son complejos, por lo que los expedientes deben estar bien integrados.

“Se están recabando todos los medios posibles y por haber, se tienen todas las pruebas que hemos agotado, hasta la fecha se ha tratado de judicializar en el sentido de que se requiere recabar ciertas pruebas, sigue en trámite y sigue sin judicializarse”.

“Son delitos complejos que hay que acreditar en un momento dado, hay que agotar la línea de investigación y una vez agotada se solicita la audiencia, que estamos próxima a ella”.

La Ministerio Público negó también que se esté presionando para llegar a un acuerdo con el presunto agresor, pues dijo que sólo se le hizo del conocimiento.



