Encuentran en EU a mamá de niño torturado en CDMX

La madre de Antony, el niño hallado con signos de tortura en una casa de la delegación Gustavo A. Madero (GAM), en la Ciudad de México, fue localizada en Estados Unidos.

La mujer de nombre Dawn Sanders vive en San Diego, California, informó Denise Maerker en el "Noticiero 10 en Punto".

El pasado 27 de junio, el menor Antony fue rescatado de una casa de la Delegación Gustavo A. Madero donde fue encontrado encadenado y con signos de tortura.

De acuerdo con los primeros reportes, el menor se encontraba en la casa de sus tíos, su padre es de Guerrero y su madre estadounidense.

Un reportero de la cadena Univisión mostró a Dawn Sanders las fotografías del estado en el que fue encontrado su hijo. La mujer no pudo contener sus lágrimas.

Sanders hizo una declaración en español: "Yo sé que no fui una esposa muy bien, pero una mamá mal no fui, nunca, y lo siento por no ser una esposa bien, mis hijos no deben pagar por eso".

Actualmente, la custodia de Antony la tienen autoridades de la Ciudad de México.

La mujer no pudo contener sus lágrimas al ver las fotografías del estado en el que fue encontrado su hijo. (UNIVERSAL)

