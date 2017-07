Vive historia de éxito

Cortesía

Desde hace varios a√Īos, Ana Victoria ha hecho "ruido" en la m√ļsica gracias a temas como Siempre pude ver o Yo no lloro por llorar. Ella se siente satisfecha con lo que ha logrado hasta ahora, sin embargo, quiere m√°s.

En entrevista con El Siglo de Torreón, la cantante dijo que se siente orgullosa de cómo ha llevado su carrera. Consideró que ha tenido una historia de éxito porque pese a ciertos problemas que ha enfrentado sigue de pie.

"Sobresalir en esta profesión no ha sido fácil para mí, pero lo importante es que permanezco en esta industria, algo que atribuyo a que no me gusta rendirme ante nada y a que creo en todo lo que hago. Sigo con la ilusión de salir adelante", comentó.

Durante un evento que tuvo lugar en la Ciudad de México, la hija de Amanda Miguel y Diego Verdaguer anunció la salida de su sencillo La reina que vendrá incluido en su próxima producción discográfica de estudio.

"Estoy contentísima porque ya saben que soy 'la reina de la independencia', me fascina hacer proyectos diferentes y ahora traigo este tema que poco a poco se ha viralizado en las redes sociales.

"Tuve la oportunidad de cantar la rola en dos conciertos de Estados Unidos y me dio gusto ver que algunas personas aunque no se la sab√≠an empezaban a corearla, eso me confirma que la m√ļsica abre puertas y conecta con la gente", sostuvo.

La joven manifestó que algo que también la tiene muy feliz es que el video oficial de La reina ya supera las 150 mil visualizaciones en muy poco tiempo. En la trama aparecen travestis que rinden tributo a Paulina Rubio, Thalía, Amanda y Alejandra Guzmán.

"Tratamos de hacer algo diferente, obviamente est√°bamos conscientes de que habr√≠an criticas pero eso siempre sucede. El video es c√≥mico, la gente lo ha disfrutado y ha sido muy bien recibido por la comunidad gay, pero quiero aclarar que la canci√≥n est√° dirigida a todo p√ļblico ya que gira en torno a que uno debe quererse, respetarse y dar lo mejor de s√≠", inform√≥.

Seg√ļn dio a conocer Ana Victoria, su pr√≥ximo disco de nombre Reina de mi mundo saldr√° pronto a la venta en formato f√≠sico a trav√©s de una conocida tienda departamental del pa√≠s.

"Se trata de un material en el que todas las canciones son m√≠as y de esa manera ustedes conocer√°n la etapa en la que me encuentra ahora como mujer. Esta vez incursion√© en otros ritmos, me val√≠ de instrumentos que no hab√≠a usado y me acompa√Īaron m√ļsicos maravillosos", relat√≥.

Por otro lado, la intérprete expresó que siempre estará agradecida con sus padres porque la han apoyado en todo, incluso en sus ideas más rebeldes.

