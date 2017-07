Perseverancia, la clave de Boneta

NOTIMEX

Ciudad de México.- El actor y cantante Diego Boneta, quien interpretará a Luis Miguel en la serie que se grabará inspirada en el ídolo mexicano, dijo que el hambre, la determinación y perseverancia le hicieron llegar al lugar en donde se encuentra.

"Yo no gané Código FAMA, pero el hambre, la determinación y perseverancia es la que hace que uno llegue a donde tienes que llegar. Muchas veces no es el talento sino el hambre", declaró a la prensa.

"Todavía me falta muchísimo, las cosas van bien, pero le sigo picando. Nunca me siento cómodo y en estos 15 años (de carrera) no me he tomado un año en off, le he estado dando porque siento que más que un producto de talento soy un producto de trabajo duro; sobre todo, gracias a que tengo una familia que me apoyó desde el principio ", resaltó.

Al asistir al segundo día de audiciones para hallar al niño que dará vida a Luis Miguel en la primera etapa de la bioserie, Boneta recomendó a los aspirantes a nunca rendirse en caso de no ser elegidos.

"El rechazo es muy duro. Incluso, yo aún hago audiciones y que te digan 'no' es un proceso raro, no es natural. Espero que si los rechazan no los desanime, tiene que ser algo que los empuje a seguir preparándose, a seguirle dando".

Atestiguar el proceso de selección y observar que tantos niños aspiran a un lugar dentro del medio del espectáculo, le trajo muchos recuerdos de cuando participó en el certamen televisivo "Código FAMA" (2002).

"Me encantará que todos pudieran estar. Estoy fascinado porque es un casting sumamente difícil, pues deben cantar y actuar. Hay niños de 6 a 10 años y se les ve mucha comodidad al estar frente a una cámara, lo cual a esa edad es súper impresionante".

Reveló que incluso, se ha dado el tiempo de platicar con los padres de los niños para que, pase lo que pase, no dejen de apoyarlos si es que tienen talento.

"El sábado vi a un chavo llamado Mateo que nos hizo llorar a todos. En uno de los ejercicios se le vio una facilidad que dices: '¡guau!' Platiqué con él y con su mamá. A ella le pedí que lo apoyara porque si no hace esto hará otra cosa y quizá aquí está el próximo Luis Miguel no para la serie, sino para los escenarios".

Aclaró que en él no recaerá la decisión final en la etapa de audiciones, pues se trata de un trabajo en equipo.

"Ha habido niños de varios lugares de México y fuera del país porque aquí el chiste es encontrar a la mejor opción, esté donde esté", concluyó.

EL UNIVERSAL

Confirma romance con 'El Sol'

La periodista y presentadora venezolana Desiree Ortiz Salswach confirmó que tiene un romance con el cantante Luis Miguel.

Hace unos días se les vio juntos y sonrientes paseando por Miami, aunque no se sabía quién era la mujer.

Después trascendió que se trata de la periodista y la revista TV y Novelas la entrevistó.

Aunque no quiso decir si ya vive con el cantante, Desiree comentó que lo conoció hace unos meses.

"Para nadie es secreto que el es guapísimo y es una persona exitosísima, pero va más allá de eso. La pasamos muy bien. Yo creo que va bien en serio", detalló.

La presentadora comentó que Luis Miguel está "maravillosamente bien" y aunque se está tomando un break de los escenarios, dijo que no será muy largo.

Destacó que el cantante tiene un gran sentido del humor y que la llama "mi amor".

Cuando el periodista le dijo que ve muy enamorado al cantante, Desiree señaló "yo también lo veo enamorado".

Este fin de semana se realizó en la CDMX un casting para encontrar al niño que dará vida a Luis Miguel en la serie que prepara Netflix.

Consejos. Diego Boneta dice que la perseverancia le hizo llegar a donde se encuentra, pero asegura que aún le falta mucho.

Más de Espectáculos

... Anterior Siguiente ...