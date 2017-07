Denuncia interpuesta por el PAN por desvío de recursos no prosperará: alcalde

MATAMOROS, COAH.-

El alcalde de Matamoros, Raúl Onofre Contreras consideró que no prosperará, ya que no está fundamentada, la denuncia que presentó el Partido Acción Nacional (PAN), ante la Fiscalía Especializada para Atención de Delitos Electorales (Fepade), por desvío de recursos que suman 13 millones de pesos, producto de las retenciones salariales a los empleados municipales, para utilizarlos en la campaña del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Aseguró que las aportaciones al partido por parte de los trabajares son voluntarias, puesto que no se retienen vía nómina y se le hacen llegar al comité estatal por otros mecanismos, para que luego se “bajen” al comité municipal.

Mencionó que Matamoros, no “es el caso de Torreón, nosotros tenemos otro esquema en el cual el trabajador deposita al partido político a nivel estatal y este le envía al municipal”.

Y luego expresó: “Qué podemos opinar, como funcionarios públicos les cedemos la razón a los partidos que no obtuvieron el triunfo. Sabemos que traen ahorita el resentimiento de no haber logrado su objetivo y lógicamente quien pierde no quiere aceptar la derrota y buscamos culpables y pretextos, para dar una explicación a los ciudadanos, que nosotros estuvimos buscando y asegurando obtener el triunfo. Ahorita yo no creo que esta denuncia prospere”.

Onofre Contreras repitió que las cuotas son voluntarias, que todos los militantes del PRI lo hacen, incluso en el PAN también lo hacen, pues que son recursos que se utilizan para sostener el instituto político, pues el recurso que les entrega el Instituto Nacional Electoral (INE) no es suficiente, ya que hay que pagar los gastos de la oficina y los sueldos de los empleados.

“Se tienen que buscar los recursos de las aportaciones de los militantes del partido, que gracias al partido tenemos el trabajo que tenemos y ahorita lo van a ver en Torreón. Yo no creo que el nuevo presidente, que es diferente a mi partido, vaya a sostener al cien por ciento los empleos, y ellos van a meter gente de su partido y aunque lo manejan a veces que no es partidista, pues lo van a ver en Torreón y ojalá y esperemos en Dios que no mueva a ningún empleado”.

Dijo que en el caso del PRI, los trabajadores que perciben más de 2 mil pesos a la quincena, son quienes entregan un dos o tres por ciento de su sueldo y a aquellos que ganan el salario mínimo no se les pide ese porcentaje; “son cuotas voluntarias de 250 o 300 pesos, no son cantidades onerosas, no es que les están quitando un dineral”.

“Pero la denuncia no tiene elementos, ya notificaron, pero que presenten los elementos suficientes y nosotros vamos a contestar y la verdad es que nosotros no creemos que prospere la denuncia. Nosotros estamos tranquilos y ustedes pueden entrevistar a los trabajadores, nadie es obligado y no es vía nómina”.



