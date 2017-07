Refuerzan vigilancia tras homicidio en bar

El siglo de torreón

El homicidio de un joven en el bar de un club privado, obligó a las autoridades municipales a redoblar la vigilancia para evitar que se viole el reglamento en materia de alcoholes.

Aunque son dos ocasiones en las que en dicho club ubicado por el rumbo de la carretera a Mieleras incurre en violación al horario para expender bebidas alcohólicas, el alcalde Jorge Luis Morán asegura que no se ha descuidado el control en la vigilancia de estos negocios en la ciudad.

Dice que "se redoblará la vigilancia en los negocios con licencia para la venta de bebidas embriagantes y no se va a tolerar que se violen los horarios establecidos, sean de sectores residenciales, clubes privados, quintas y en los sectores comerciales de cualquier nivel, no habrá tolerancia". El alcalde llama a "la conciencia de los propietarios de estos establecimientos para que se ajusten a los horarios permitidos" y asegura " no hemos autorizado ampliaciones a los horarios en el caso de estos negocios… no se confundan y hago un llamado también a los clubes para que no porque rentan sus instalaciones para graduaciones, pretendan estar fuera de control".

Luego de considerar lamentables los hechos en los que uno de los asistentes a un evento en el club y que presuntamente perdió la vida en una riña registrada la madrugada de ayer domingo, que de acuerdo con los reportes preliminares es un músico de la banda que amenizaba el evento, las declaraciones de Morán fueron en el sentido de que: "hasta estos momentos no tengo información precisa de la manera como ocurrieron los hechos".

[Seguridad 4E]

