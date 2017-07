Aseguran actuar contra 'dealers'

La UNAM aseguró que actúa decididamente contra el problema de narcomenudeo en Ciudad Universitaria.

Se publicó ayer que en Ciudad Universitaria se ofrecen drogas en por lo menos seis puntos del campus, sin que alguna autoridad lo impida o detenga a los vendedores. En respuesta, la institución universitaria aseguró que sí realiza acciones en contra de la comercialización de drogas dentro de sus instalaciones.

"Dentro del marco de su competencia, la UNAM actúa decididamente para evitar que en sus espacios se comercien enervantes.

"Las recientes detenciones de más de una docena de narcomenudistas es el resultado de la estrecha colaboración entre la Universidad y las autoridades correspondientes", indica la UNAM, en una carta enviada a este diario. De acuerdo con recorridos y testimonios de personal de vigilancia del campus, en al menos seis puntos de CU operan entre 40 y 50 narcomenudistas.

Para la UNAM, el tema de las drogas es un problema complejo que no se resuelve simplemente con acciones punitivas.

"Es, sobre todo, un tema de salud pública. Las fórmulas que lo consideran únicamente como un asunto criminal han demostrado su insuficiencia", señaló la institución en un posicionamiento firmado por el director de Comunicación Social, Néstor Martínez.

Los elementos de Vigilancia UNAM desplegados en Ciudad Universitaria tienen presencia en varios sitios donde se venden drogas dentro del campus.

En distintos recorridos se observó que los vigilantes -y sus unidades balizadas- están desplegados, por ejemplo, en los frontones abiertos de la zona de Ingeniería, Las Islas y el punto conocido como "Los Bigotes" del Metro Universidad. Los vigilantes hacen rondines y presencia disuasiva, además de que diariamente levantan reportes que se remiten a las autoridades universitarias. Sin embargo, no detienen a los narcomenudistas.

Un vigilante de CU afirmó que si bien tienen conocimiento de los puntos de venta de drogas, no cuentan con las herramientas ni la capacitación necesarias para actuar contra los "dealers".

"Es fácil decir que no actuamos contra ellos (narcomenudistas), pero nosotros somos personal administrativo, no policías, no tenemos ni siquiera tolete, sólo tenemos un radio de frecuencia", comentó.

Agencia reforma

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...