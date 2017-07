Un personaje con

CIUDAD DE MÉXICO.-

La actriz de 28 años señaló en entrevista que su personaje en la serie de Amazon Prime American Gods es todo, menos un cliché por que la serie que ya está disponible en la plataforma streaming es una serie inusual y distinta a lo que la televisión ofrece.

En la serie creada por Bryan Fuller y Michael Green, basada en el libro de American Gods de Neil Gaiman Browning interpreta a "Laura Moon", una mujer cuyo esposo está cumpliendo una pena de tres años en prisión por haber robado un casino.

Un día el marido de "Laura", "Shadow Moon" queda libre antes de lo planeado, al salir de la cárcel se entera que su amada ha muerto en un accidente automovilístico. En su camino "Shadow" se encuentra a "Mr. Wednesday" quien a ayuda al joven a que su esposa vuelva a la vida.

Browning estuvo a punto de no aceptar este papel, pues consideraba que era un personaje que sólo era un objeto decorativo o la dama en desgracia que sería rescatada por el hombre.

"Es curioso porque cuando me llegó el libreto para el casting decía 'Esposa de Shadow' y es algo que no me interesa porque no quiero ser un adorno. Sin embargo la producción me dijo 'no te podemos revelar más pero es un papel de mucho carácter y no es la típica esposa'. No estaba convencida porque eso me lo han dicho muchas veces antes. Así que decidí leer el libro y ahí fue cuando dije 'wow' necesito hacerlo. Creo que es definitivamente el personaje más cool que he tocado", dijo.

Para la británica su personaje en la serie es un antihéroe femenino, una mujer con carácter, algo que normalmente en la televisión son personajes exclusivos de los hombres.

"Los personajes con carácter o fuertes se los dan a los hombres y aquí es distinto porque la mujer no es 'la esposa de alguien' o 'la zorra virgen'. Me gusta que 'Laura' sea una idiota, una perra y no siente culpa por ello. Eso hace que el espectador simpatice con ella, aunque en ocasiones lo hará y eso está bien. Lo veo un poco como 'Walter White' en Breaking Bad, al final se convierte en un tipo malo y la gente no puedo odiarlo, simpatiza con él, lo mismo paso con 'Tony' en Los Soprano", detalló.

Emily dice que poder interpretar a "Laura" es algo que la llena profesionalmente y desea que el espectador entienda que su personaje es una mujer actual, que si bien no es un modelo a seguir es el tipo de papeles que deberían de comenzar a existir más en la televisión y el cine.

"Es muy divertido interpretarla, porque los personajes que he hecho son más intimistas, auto-conscientes y empático. Es un gran desafío hacer un personaje que no puede importarle menos los sentimientos de los demás y tiene muy pocos escrúpulos. Es una sociópata", dijo.

Tras su estreno hace unas semanas, American Gods fue renovada para una segunda temporada que llegará en 2018 y continuará con la participación Ian McShane, Ricky Whittle y

