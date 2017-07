Se estanca desarrollo de los biodigestores

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







COMENTAR

Pese a que la Región Lagunera cuenta con un amplio hato ganadero, el desarrollo de biodigestores permanece estancado debido a la interrupción de subsidios para las energías limpias, tanto nacionales como internacionales.

"Sin subsidios no es posible que prosperen estos proyectos, aquí se interrumpieron mucho los subsidios y paró todo esto de los biodigestores", explicó Humberto Campillo, productor y promotor de esta tecnología.

Consideró que, a nivel internacional, no es posible que prosperen proyectos de energías limpias sin el apoyo de los gobiernos o de subsidios, sin embargo, indicó que hay buenas perspectivas en cuanto a que podría retomarse el tema de la biodigestión y sobre todo, de las energías verdes.

"Ahorita no hay nada, no se debió haber bajado nunca, se debió seguir trabajando porque esto es lo que realmente necesita nuestro país, nuestra región, el mundo, pero de repente se centran en otras crisis y las primeras que salen golpeadas son este tipo de bondades, que finalmente van a repercutir en mucho dinero al productor, pero no lo ha visto", expresó.

Se estima que menos del 10 por ciento de los 800 establos que hay en La Laguna cuentan con biodigestores. Estos aparatos transforman los desechos del ganado en energía eléctrica y evitan que el gas metano contamine.

Campillo dijo que no hay el mismo interés cuando no se ven utilidades y beneficios en los proyectos. Señaló que actualmente el estímulo es prácticamente nulo, además de que la forma en que se han distribuido los subsidios tampoco ha sido la adecuada.

En este sentido, Andrés Izaguirre Martínez, de Agricultores Unidos por México, citó el ejemplo del Procampo, programa de apoyo a los productores, donde se autorizaron en este año apenas 90 pesos por hectárea, una reducción considerable con respecto al año pasado, que fueron alrededor de 700 pesos.

"Un productor del sector social que tenga dos hectáreas, son 180 pesos, y tiene que ir a firmar desde San Pedro o Francisco I. Madero, se gasta más de 200 pesos en el traslado, pero ahora sí, tenemos que aceptarlo, porque si no, para el próximo año nos borran del mapa", expresó.

Sin estímulos. Señalan productores que se han reducido considerablemente los subsidios para biodigestores.

Etiquetas: energias limpias

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...