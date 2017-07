Verdades y Rumores

Bien dicen que no todo es lo que parece ni todo lo que parece es. Y esto se puede aplicar con justicia para lo que acaba de ocurrir con la aprobación de las reformas en el Departamento Legislativo del gobierno provincial, para la creación de ese monstruo de Frankenstein que es el Sistema Estatal Anticorrupción, réplica del monstruo mayor que es el sistema nacional. La polémica se centra en tres aspectos principalmente: la eliminación del famoso fuero constitucional, la exclusión de la revocación de mandato y, sobre todo, la falta de autonomía de los nuevos fiscales. Respecto a lo primero, cabe mencionar que ha sido un reclamo casi generalizado de diversos actores ciudadanos y empresariales el de terminar con el abuso que han hecho varios servidores públicos de la protección que les brinda la constitución en caso de la comisión de algún delito.

No obstante, hay algunas voces no tan optimistas con la decisión tomada, sobre todo en el escenario que se avecina en Coahuila -en caso de que los tremendos tribunales así lo decidan- con un gobierno que no tendrá mayoría absoluta en el Congreso y que, frente a una oposición crítica y con poder de bloqueo de decisiones, pueda beneficiarse del hecho de que esos diputados ya no tengan fuero que los proteja. En lo que toca a la revocación de mandato, lo que llamó la atención es que los legisladores priistas decidieron no incluir esta propuesta de la Alianza Ciudadana Anticorrupción bajo el argumento de que no estaba incluida en el paquete del sistema nacional y que lo mejor era adherirse al contenido enviado desde la Capirucha del Esmog. Aunque de entrada el argumento parece plausible, esa misma lógica no se usó a la hora de votar la eliminación del fuero, que tampoco estaba incluida en la propuesta original. Entonces, ¿por qué una sí y la otra no? Dicen los malpensados que tal vez se deba a que la eliminación del fuero había sido promesa de campaña del gober electo Miguel Riquelme, no así la revocación que, obvio, a ningún mandatario conviene, cuantimás en un escenario tan crispado como el que se vive hoy en esta provincia. Por último está el tema de los fiscales que, para los agudos observadores de la cosa pública, es el meollo de todo este intrincado asunto. Resulta que a pesar de las voces que exigían dotar a estas figuras de la autonomía necesaria para poder investigar a cualquier integrante de la administración estatal, incluyendo al gobernador, sin temor a perder el puesto, los diputados priistas aplicaron el mayoriteo para dar poder al ejecutivo estatal de nombrar o vetar a los ocupantes de esos importantes cargos. O sea que, en vez de tener un auténtico zar anticorrupción, lo que se nombrará es una especie de Virgilio que recibirá órdenes de investigar a su jefe emanadas de su propio jefe. Cosas que pasan por estos lares.

nnnnnnnnnn

Cuentan que el gobierno de don Rubén está sufriendo las de Caín en el plano financiero para llegar al cierre de administración. Los subagentes disfrazados de cobradores comentan que son varias las dependencias estatales que han estado retrasando sus compromisos de pago porque simple y sencillamente no hay dinero en las cuentas bancarias. Los maldicientes, que nunca falta, juran y perjuran que esto es así porque la maquinaria electoral requirió de ingentes cantidades de aceite para funcionar, y aún así llegó a la meta rechinando. Una de las oficinas que se está viendo en serios aprietos es la de Cultura, que tiene a los miembros del gremio culturero estatal con el grito en el cielo porque no les han pagado los servicios que varios de ellos ofrecieron en la Feria del Libro de Arteaga. Su enojo fue aún mayor cuando se enteraron de que a los prestadores de servicios foráneos se les entregó su pago pronto, y motivados por este hecho acudieron con la secretaria Sofía García para pedirle una explicación. Dicen que la funcionaria, muy amablemente y algo apenada aplicó la máxima que se la atribuye al Benemérito de las Américas: “debo, no niego; pago, no tengo”. La muina de los cultureros es tal que dijeron que ya no volverán a colaborar con el gobierno provincial, al menos con el actual, falta ver si con el próximo. Pero el problema no para ahí. Hay quienes sospechan que varios de los acreedores del gobierno provincial se van a quedar chiflando en la loma porque no habrá dinero que alcance para todos, incluso con el crédito puente de 350 millones de pesillos que solicitó la Secretaría de Finanzas de Lito Ramos para hacer frente a los problemas de “flujo”, que es como se le llama a la falta de dinero. Tal parece que el próximo mandamás provincial llegará a la silla máxima del Palacio Rosa con muy poco margen de maniobra financiera y muchas cuentas pendientes por pagar, sin contar los compromisos de palabra hechos durante la campaña.

nnnnnnnnnn

Del otro lado del río Nazas, las cosas siguen atoradas y no sólo con el proyecto del Metrobús que, en su parte duranguense, no tiene para cuando. Resulta que la delegación de la Secretaría de Desarrollo Económico en La Laguna de Durango es una de las áreas en las que nomás no dan una para designar a los titulares y por ese motivo, es de las que mayores rezagos y deficiencias presenta, un aspecto que no tiene nada contentos a los empresarios de esta región. Y es que hasta hace algunas semanas, Alain Faudoa se hacía cargo de esa oficina, a la que pocas veces visitaba, dicho sea de paso, de la misma forma en la que ni siquiera acudía a los eventos en los que la dependencia tenía alguna injerencia, sino que para ello mandaba a sus emisarios o representantes. Por esta razón es que pasó inadvertido el relevo de esta persona por Gustavo Kinsler, quien hasta entonces se desempeñaba como segundo de a bordo del director de Desarrollo Económico municipal, Gabriel Villalobos Máynez. El problema es que de acuerdo con lo que dicen algunos empresarios, salieron de guatemala para entrar a guatepior y esto es por el hecho de que el flamante funcionario estatal tiene cero arraigo con La Laguna de Durango, pues para empezar vive en Torreón, y en segunda, no conoce al sector empresarial por lo que no se ha generado la empatía que en estos casos se requiere para representar y atender sus intereses. Al igual que su antecesor, Gustavo Kinsler sólo busca posar para la foto sin tener como objetivo impulsar el trabajo que encabeza el gober Aispuro y su jefe, el propio secretario de Desarrollo Económico, Ramón Dávila. O sea, mal.

nnnnnnnnnn

En la bella y apacible Ciudad Jardín, dicen que llamó harto la atención a la alcaldesa María Luisa González Achem el gran interés que tienen ciudadanos de la vecina urbe de Gómez Palacio y del mágico pueblo de Mapimí por participar en protestas públicas en la Presidencia lerdense. Resulta que el martes pasado, cerca de 80 personas acudieron muy enojadas a reclamar en voz alta para exigir al ayuntamiento que encabeza doña María Luisa solución a sus problemas. Lo curioso del caso es que muchas de ellas exigían apoyo a vivienda cuando sus domicilios se ubican en otros municipios. La comitiva de quejosos fue llevada, por segunda ocasión, por la perredista Elia Estrada, quien aunque es diputada en el Congreso de Durango, no reside en esta entidad sino en el municipio de Torreón, según las malas lenguas. Dicen que varias de las personas que viven en Lerdo y que tienen asuntos que buscan sean resueltos por la Presidencia Municipal están siendo utilizados con fines políticos al igual que sus asuntos con la única finalidad de someter a la alcaldesa a un duro y tupido “fuego amigo”. Tal es el caso de problemas que tienen que ver con terrenos en litigio y de colindancias donde muy poco puede hacer la Presidencia de no ser que reciba una instrucción precisa del Gobierno de Durango, previo acuerdo con las instancias agrarias correspondientes. Otro asunto es el de los extrabajadores municipales, de los más de 80 que acudieron el martes había dos que sí querían negociar, situación que ante el alboroto del movimiento sin pies ni cabeza fue imposible. Doña María Luisa intentó poner orden y hacer entrar en razón a los molestos manifestantes, pero al final no pudo y terminó siendo presa del enojo. Algunos funcionarios han señalado que todo esto podría ser una travesura de la diputada local priista Jaqueline del Río, quien no es santo de la devoción de González Achem, y viceversa, aunque no obstante no figuró en la protesta. ¿Habrá sido una orden dictada a control remoto?



Más de EDITORIAL

... Anterior Siguiente ...