Amplían plazo para renovar tarjetas y el cobro de giros del programa 65 y Más

La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) delegación Coahuila anuncia una ampliación en el trámite para la renovación de las tarjetas Banorte que vencieron o que están por vencer, así como el pago de giros para los beneficiarios del programa federal 65 y Más, en Torreón.

El delegado Joel Nochebuena Hernández, informó que tras la solicitud que se hiciera de manera directa a oficinas central de Sedesol para la ampliación del plazo, hoy fue autorizado.

La fecha límite anunciada por las autoridades de la Secretaría era este lunes 3 de julio pero no será sino hasta el sábado 8 de julio que concluya el plazo. Los trámites se realizan desde el 7 de junio dentro de las instalaciones del Gimnasio Auditorio de Torreón.

“No les pedimos otra cosa más que su credencial de elector y en caso de que no traigan copias aquí mismo se las sacamos, no regresamos a la gente por ningún motivo. Es un trámite rápido, no se llevan más de 15 a 20 minutos”, aseguró el funcionario federal.



