Revisarán condiciones laborales de menores de edad

Se reunieron en el municipio de Francisco I. Madero, representantes del DIF, de la Secretaria del Trabajo, Pronnif y de supermercados que emplean a menores de edad como empacadores, a fin de que conozcan las modificaciones a la Ley Federal de Trabajo y no incurran en alguna falta en las condiciones laborales de los "cerillitos".

En este municipio son 19 menores de edad que colaboran empacando la mercancía en 12 establecimientos comerciales.

Dentro de las especificaciones que se dieron a conocer en dicha reunión se dijo que los "cerillitos" deben tener entre 15 y 17 años 11 meses de edad, tener una jornala de entre cuatro y seis horas, estrictamente deben realizar sólo trabajo de empaque, y para solicitar el empleo deben contar con un permiso del DIF, quien previamente debió cerciorarse de que tengan un buen desempeño escolar.

Se les dijo que no deben cerrar turnos, no acomodar mercancía, ni llevar devoluciones, no recoger carritos, no cargar más de cuatro kilos, y en cuanto a las prestaciones, los menores de 16 años en adelante tienen derecho a la Seguridad Social.



