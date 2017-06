Osorio piensa que el Tricolor 'merecía más'

Agencias

Sochi, rusia.- Cuando cayó el segundo gol de Alemania, Juan Carlos Osorio ya se había quitado el saco, metió las manos en las bolsas del pantalón y miró hacia la pantalla gigante en busca de una respuesta.

A cada gol de Alemania, el rostro del colombiano se descomponía más y más, ya que veía que su plan de trabajo, tan defendido se venía abajo.

Y en la rueda de prensa que dio al finalizar el juego no cambió el semblante. Fue su tercera derrota al frente de la Selección.

"Sabíamos que era muy difícil sustituir a Diego Reyes y a Carlos Salcedo, eran nuestros marcadores derechos, tuvimos que desacomodar al equipo, poner a Miguel Layún por derecha y a Oswaldo Alanís por izquierda", dijo al justificar el por qué la defensa siguió siendo tan débil, con los que estaban antes y con los que estuvieron ahora.

"Les permitimos muchas posibilidades nosotros atacando en espacio corto y defendiendo en espacio largo".

Aseguró que en la segunda parte su equipo, siempre echado para el frente, merecía más "por todas las opciones logradas. Eso demuestra claramente que somos eficientes en la manera de entrar en el último tercio, pero no somos eficaces y ellos sí lo son, cada vez que pisan el área tienen la posibilidad de gol, no elaboran tanto y juegan a las transiciones".

Y se quejó de que en la cancha no hubo justicia, para Osorio, el equipo nacional merecía mucho más.

"Hay que destacar que el equipo siempre fue al frente, buscamos, continuamos con la idea de juego, a pesar de la desventaja, y ante un equipo replegado con tantos objetivos, les generamos suficientes opciones para por lo menos hacer dos o un gol más".

Y al final, la pregunta obligada: ¿Por qué no jugó Carlos Vela?

"Fue una decisión nuestra, pensábamos que para jugar como extremo, por la fortaleza de los alemanes, veíamos a Raúl Jiménez mejor para esa labor y en la posición de interior había que tomar una decisión entre Carlos Vela y Jonathan y Giovani dos Santos, y nos decidimos por los dos últimos".

Todo eso, todas las buenas intenciones, al final no sirvieron de nada. Ahora habrá que buscar un cierre digno con el tercer lugar en contra de Portugal sin Cristiano Ronaldo.

"Buscaremos ganar, e inmediatamente viajaremos a Estados Unidos a la Copa Oro", finalizó.

OCHOA DA LA CARA

Rafael Márquez es el primero en pasar… "no, ahorita no", responde y sigue de largo, no quiere hablar con los medios. Enseguida lo hace Héctor Herrera, que de modo socarrón dice… "no, no me toca, ahí vienen los demás".

Y efectivamente, ahí vienen los demás… Javier Aquino sonríe con pesar, "esos ocho minutos", comenta… "nos costaron el juego". Carlos Vela, Giovani dos Santos, Oribe Peralta, Rodolfo Cota e Hirving Lozano salen en operación "unidos no hablamos", y se van en silencio.

El portero de la selección mexicana, Guillermo Ochoa, cree que México hizo un buen papel en la semifinal y justificó la derrota por la fortaleza de los alemanes, no por la debilidad de México.

"No se trata de que nosotros seamos débiles, sino que el rival es fuerte, joven y rápido", dijo el veterano guardameta.

Alemania "es muy fuerte", agregó, "pero nosotros nunca agachamos la cabeza, continuamos jugando y peleando".

"Siempre intentamos luchar hasta el final, ser valientes. No creo que esa derrota nos afecte o nos haga perder los nervios. Hemos jugado ante el campeón del mundo", subrayó Ochoa.

Alemania disputará ante Chile la final de la Copa Confederaciones el próximo domingo en San Petersburgo, mientras que México tendrá que conformarse con el partido por el tercer puesto, que se jugará en Moscú ante Portugal.

El técnico de la selección de México, Juan Carlos Osorio, aseguró que su equipo mereció más en la goleada 4-1 que sufrió ante Alemania, para quedar sin posibilidades de disputar la final de la Copa Confederaciones 2017.

