Denuncia violación de Derechos Humanos

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz Kate del Castillo llegó ayer por la mañana a las oficinas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington D.C., Estados Unidos, para presentar una demanda de investigación por la "vulneración de sus derechos humanos" por parte del gobierno de México tras su encuentro con el capo mexicano Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo".

Afuera de las oficinas de la CIDH en Washington, el abogado de la actriz señaló que "el estado mexicano ha violado constantemente los derechos de Kate desde que fue a ver al 'Chapo' Guzmán".

Según TMZ, la actriz mexicana considera que el procurador general de su país no hizo un buen trabajo durante el caso de la entrevista que Sean Penn llevó a cabo a Joaquín "El Chapo" Guzmán , y en la que la protagonista de Ingobernable habría mediado.

Señaló que "la conclusión de todos los juicios que hemos venido llevando tienen que acabar aquí porque el gobierno mexicano legitimizó un acto ilegal. Entonces, como no se tuvo justicia en México, venimos no ha buscar justicia aquí en la CIDH, sino a restablecer un criterio en derechos humanos".

Kate aseguró que no cree que estas acciones sean represalia de alguien específico del gobierno o de la administración. "No tengo el fundamento para decir algo así, pero si ha sido un ataque, un linchamiento a mi persona no sé de quién específicamente, pero del gobierno en general desde luego", señaló.

La histrión mexicana aseguró que todo el caso "ha afectado muchísimo mi carrera. Tengo un año y medio en que, a partir de lo que sucedió, se me han quitado varios contratos. No he podido trabajar como yo quisiera, obviamente por el escarnio público a mi persona".

"La gente a veces piensa que soy culpable de todos los cargos que se me dieron, muchas veces cree lo que dicen los medios porque fueron filtradas todas esas informaciones a las televisoras y los medios", apuntó, pero dijo que no acusa a las televisoras, sino "al gobierno que filtró la información".

"Sólo mis abogados me pueden ayudar y me toca a mí restablecer mi nombre", dijo la actriz para luego ingresar a las oficinas de la CIDH.

Efe

Los antecedentes del caso de Kate

El nombre de la actriz salió a relucir el 9 de enero pasado cuando la revista Rolling Stone publicó el relato que el actor estadounidense Sean Penn escribió del encuentro que sostuvo con "El Chapo" Guzmán en octubre de 2015 en el noroeste de México.

Según Penn, el encuentro fue propiciado por la actriz, a quien el narcotraficante había pedido que se encargara de llevar a cabo su película biográfica.

Desde entonces, la prensa mexicana ha publicado una serie de mensajes de texto intercambiados por teléfono celular entre Del Castillo, Guzmán y Andrés Granados, uno de los abogados del capo, e interceptados por los servicios de inteligencia del país.

Según el Gobierno, esos contactos contribuyeron a dar con el paradero del "Chapo", capturado el pasado 8 de enero y recluido en la misma prisión de máxima seguridad de la que se escapó en julio de 2015 a través de un túnel de 1.5 kilómetros.

Demanda. Kate denunció ante la CIDH al Gobierno mexicano por haber "pisoteado" sus derechos en el caso relacionado con el narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Más de Espectáculos

... Anterior Siguiente ...