Yahir le desea lo mejor a exacadémicos

Yahir afirma que aun cuando no formará parte del reencuentro con sus compañeros de La Academia y su presentación en el Auditorio Nacional, existe un gran cariño y admiración a cada uno de ellos. En entrevista, el cantante afirma estar contento de formar parte de las filas de Televisa, cómo su agenda fue la que no le ha permitido estar con sus ex compañeros y dar detalles sobre el concierto que ofrecerá en la Bohemia Treinta y Ocho, de la mano de Samo y Sandoval.

"Es la primera vez que estamos juntos los tres en un concierto y es la primera vez que podemos disfrutar y bohemiar. Yo con Sandoval he tenido la oportunidad ya de tener muchos festivales de radio, mucho recorrido y todo pero ya en algún momento con él he cantado algo y me he podido subir al escenario, hemos improvisado cosas y todo. Pero somos muy buenos compañeros y amigos, con Mario tengo una amistad fuera de todo este merequetengue ya de hace un rato y me encanta la oportunidad que nos dan de poder abrirnos, de poder interactuar.

"Creo que es muy importante platicarle al público en qué nos inspiramos, qué hicimos, qué tipo y por qué cantábamos esas canciones, cuáles son los conceptos, creo que son demasiadas cosas que hay que platicar que muchas veces en los conciertos no da tanta oportunidad. Yo con mis compañeros vamos a tratar de hacer la noche muy amena, muy divertida y sobre todo canciones con un gran 'feeling'", afirmó.

Al preguntarle cuál es el secreto para combinar la actuación con su carrera musical y además darse el tiempo para ser padre de dos niños, ríe y afirma: "¡No sé! La verdad es que mis amigos siempre me dicen 'oye, ¡¿qué te pasa?!' porque no dejo de entrenar, de jugar béisbol, de hacer las cosas que me gustan, de bucear, de pescar, de todo lo que pueda disfrutar con toda la familia me encanta. Me encanta estar movido, no me gusta quedarme en mi casa para nada, todo lo contrario, me gusta disfrutar todo lo que la vida me da y me ha dado cosas bien lindas y maravillosas. Creo que en esa parte de la vida está la inspiración y la motivación para hacer las cosas mejor, para crecer, para salir siempre dando la mejor cara tanto en las novelas como en la música o en todo y eso para mí es muy motivante".

Es precisamente esta agenda llena de actividades de la mano de la vida familiar y laboral, la que no le ha permitido, cuando menos de momento, unirse al concierto de la primera generación de La Academia en el Coloso de Reforma. Yahir explicó sus razones por las cuales no formará parte de este proyecto, pero reiteró el cariño que tiene por ellos.

"Ahorita el proyecto de la novela me trae loco, el hecho de tener el tema de la novela para mí es algo muy importante, es un tema que estaba esperando desde hace mucho. Mi mánager, la disquera, el mismo Televisa y yo tenemos mucha fe en este proyecto, mucha fe de que tenemos que mejorar día con día el concierto. Había muchos planes antes de que saliera el reencuentro de la primera generación de La Academia, muchos planes antes y desgraciadamente no cuadran. No quiero decir que es un no o tal, porque yo creo que mis compañeros y yo tenemos que tener una junta normal, sentarnos y no se ha dado ahorita todavía para ver cuáles son sus planes y ver cuáles son los míos y si cuadran, si no cuadran, si se pueden, pues a todo dar.

"Me encantaría hacer algo y si no se puede, pues con el mismo cariño de siempre y como digo yo, darnos un abrazo, desearnos lo mejor y todos los éxitos y pa´adelante. Yo quiero que a mis compañeros les vaya increíble, son grandes seres humanos, somos familia, son muy talentosos, tienen todo el cariño y el apoyo del público y les va a ir muy bien. Este Auditorio Nacional es un sueño y yo creo que lo van a disfrutar al máximo, estoy seguro de eso y si no estoy ahí, me va a encantar enterarme de que le está yendo increíble".

Para sorpresa de muchos y aunque ha dominado la escena musical con temas pegajosos y hasta baladas, admite que le gustaría trabajar de la mano de un español de gran trayectoria y un colombiano popular.

"Maluma sería algo increíble, es un gran artista, una gran personalidad en la música. Está marcando una tendencia muy importante dentro de la música y creo que todo lo que está haciendo suena a hit, suena innovador y me encanta. Me encantaría trabajar con muchos, yo creo que hay grandes talentos, admiro a mucha gente pero sí definitivamente un gran maestro para mí alguien a quien siempre voy a admirar y que siempre voy a llevar el estandarte de su música desde que soy un chamaco hasta ahorita es al maestro Alejandro Sanz, sería una locura. Ojalá algún día la vida me de la oportunidad de, lo conozco y no se ha dado, pero bueno, tampoco los he pedido para no estar dando lata. En algún momento todo se puede dar y espero que si, quiero seguir creciendo, seguir haciendo muchas cosas musicalmente y espero en algún momento ganarme esa confianza y ese lugar".

Al indagar sobre si le gustaría que sus hijos sigan sus pasos, cual padre orgulloso, admite: "Si. El más grande, Tristan, está muy engranado con la cuestión de la actuación y eso para mí es muy lindo porque también es un gran camino la actuación, tiene mucha sensibilidad, hay tantas partes lindas y tantos matices y cosas que aprender de ahí, me encanta la idea de que lo haga. Y el baby, pues es un baby pero se vuelve loco cuando le toco la guitarra, tiene tambores, tiene timbales, tiene todo, a ver qué hace ahí, le encanta la música, le fascina".

El compositor no teme en comparar a su antigua casa con la televisora de San Ángel, y asegura que ambas, siempre lo recibieron con los brazos abiertos. "Es muy distinto, lo que pasó 15 años imagínate con Azteca y conociendo a tanta gente desde hace tanto tiempo, hicimos familia. Fue una oportunidad, la más grande de mi vida y aún así, en toda la cuestión que pasé en Azteca con muchos cambios en música, sobretodo, que era donde yo más necesitaba todo el apoyo, logramos grandes cosas porque tuve ocho maganers dentro de Azteca. Fue algo muy lindo, hice cuatro telenovelas con ellos, siempre con un trato increíble hacia mi y en todos lados.

"Lo único que te puedo decir es que se acabó un contrato. Duré un año y feria sin contrato y cuando llegó otra oportunidad pues yo quería seguir trabajando y seguir creciendo. No estaba en el momento para seguir esperando si se iba a hacer o no se iba a hacer esa renovación. Entonces llegó el momento en que me dan una oportunidad de oro, una de las oportunidades más importantes de mi vida y me tratan increíble. Cuento con esa bendición, que en ambas televisoras he tenido un trato hermoso y maravilloso”, afirmó.



