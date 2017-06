Defraudan con la FIEL en La Laguna

ESPECIALISTA REPORTA UN CASO DE FRAUDE CON FIRMA ELECTRÓNICA

No se descuide su Firma Electrónica Avanzada (FIEL). Muchos piensan que debido a que no presentan su declaración fiscal no tienen ninguna responsabilidad fiscal si alguien usa y hace mal uso de este medio electrónico para realizar transacciones fiscales por la Red, sin embargo, se equivocan y pueden tener sanciones económicas.

Octavio García Aymerich, miembro de la comisión fiscal del IMCP de La Laguna, dijo que es común que se presenten fraudes al respecto en La Laguna, en donde las personas por desconocimiento facilitan a un tercero o reciben dinero por su Fiel, inclusive a las afueras del propio SAT.

Declaró que la Fiel es responsabilidad fiscal del 100 por ciento del contribuyente ante el SAT, así que es importante que se tenga cuidado con este medio electrónico que es como la identificación de cualquier ciudadano ante el fisco. Dijo que "el soltar la FIEL es algo así como soltar o facilitar una tarjeta de crédito con el NIP".

La Fiel permite el acceso a todas las claves y permite realizar trámites ante el SAT, por lo que su mal uso pudiera traer consecuencias importantes y que pueden afectar al causante. Mencionó que la Firma Electrónica Avanzada sirve para realizar declaraciones de impuestos provisionales y anuales, devoluciones de impuestos, declaraciones patrimoniales, timbrado de CFDI (facturas, nóminas). También sirve para el envío de dictámenes fiscales, entre otros

Aunque no mencionó nombres, dijo García Aymerich que recibió una llamada de un empresario, quien le consultó sobre un caso que se registró al interior de su empresa, en donde 50 trabajadores fueron sorprendidos por un tercero, un contador, al robarles su identidad fiscal.

Indicó que según se comentó un trabajador le dijo a otro que tenía un conocido que es contador y que él le podía tramitar la devolución de sus impuestos. Por ello le facilitó la documentación correspondiente, entre ellos su IFE y la Fiel.

La persona preguntaba el por qué no le llegaba la devolución de sus impuestos, sin embargo, no dudó de los pretextos que se le daban para ello. Sin embargo, uno de las 50 personas que confiaron ciegamente en ese tercero, comenzó a dudar y a investigar y encontró a través del portal del SAT que la devolución fue hecha y cobrada.

Mencionó que esto alarmó a los demás, quienes buscaron al amigo que les presentó al tercero para hacer la demanda correspondiente, pero ya no regresó a trabajar.

Este tercero abrió cuentas bancarias a nombre de estos causantes con la documentación que tenía, por lo que presupone que el ejecutivo debe estar involucrado debido a que debe acudir el interesado para abrir una cuenta de ahorro y no un tercero. Indicó que el caso ya fue denunciado ante la PGR y Prodecon.

Riesgos. Recomiendan especialistas no facilitar a un tercero su FIEL para evitar fraudes.

