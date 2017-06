Nancy enfrenta sus males y al IMSS

El siglo de torreón

María Nancy Monroy Mancha tiene casi 15 años trabajando en una empresa avícola y desde hace más de dos le diagnosticaron distintas enfermedades por las que con frecuencia, ha tenido que ausentarse de sus labores; denuncia que los médicos del Seguro Social se niegan a expedirle una incapacidad permanente.

La mujer, de 43 años de edad y con dos hijos de 10 y cuatro por mantener, se ha visto obligada a faltar repetidamente a su trabajo por incapacidades médicas temporales y teme ser despedida; considera que no ha recibido la atención necesaria, por lo que incluso pretende recurrir a instancias defensoras de los Derechos Humanos.

Sus problemas de salud empezaron con fuertes dolores en la cintura que le impedían mantenerse de pie las ocho horas de su jornada como empacadora de productos, por los que acudió a consulta médica a la Unidad de Medicina Familiar número 43 del IMSS en esta ciudad.

De ahí la refirieron al Hospital General de Zona 46 y después a la unidad 51 de especialidades, donde después de practicarle radiografías y algunos otros estudios, concluyeron que sus molestias se debían a una lumbalgia crónica para la que no le indicaron ningún tratamiento.

A ese diagnóstico se sumó el de fibromialgia y artritis reumatoide, así como trastornos depresivos y de ansiedad, por los que también acudió a consulta con el psiquiatra.

El especialista en Traumatología del IMSS determinó que su caso no le correspondía, por lo cual se deslindó, pero la afectada asegura que en un hospital particular le practicaron una resonancia magnética donde le detectaron un desgaste grave de la columna vertebral, hernias de disco y malformaciones en la cadera, un estudio que los médicos del Seguro Social no tomaron en cuenta, por lo que rechazaron la posibilidad de una cirugía.

En poco más de dos años, María Nancy ha visto mermada su salud porque ahora debe apoyarse de bastón para caminar, desarrolló hipertensión arterial y otros malestares y le resulta muy difícil trabajar, como ocurrió esta semana cuando se presentó después de 45 días de incapacidad, pero tuvo que retirarse porque no aguantaba los dolores.

Por las frecuentes incapacidades y el crédito de vivienda, recibe un pago semanal de 300 pesos.

Su lucha es por obtener una incapacidad permanente que el IMSS se niega a darle, mientras a diario corre el riesgo de perder el trabajo.

