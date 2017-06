Patrimonio municipal en riesgo

El Siglo de Torreón

En el sótano del Edificio del Banco de México ubicado en lo que hace años fue la bóveda del banco, se encuentra el Museo de la Moneda. Inaugurado en noviembre de 2005, este espacio fue abierto al público como el único en el norte de México dedicado a la difusión histórica de la moneda.

Sin embargo, la naturaleza de la bóveda al igual que el espacio físico donde se encuentra, requieren mantenimiento que por su ausencia, ha logrado lastimar severamente el museo municipal.

Las condiciones de humedad, no sólo se han hecho presentes en las paredes, pisos y mobiliario del inmueble, como vitrinas de exhibición y módulos, sino que han alcanzado la bóveda, causándole problemas de óxido, que hacen que el aspecto del museo no sea el adecuado.

En un oficio con fecha del 31 de agosto de 2016, del cual El Siglo de Torreón tiene copia, el delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Coahuila, José Francisco Aguilar solicita al director del Centro Histórico de Torreón, arquitecto José Quiñones:

Que, en relación a los daños que sufrió el museo, debido a las inundaciones de ese año, se elaborará un dictamen para que la dependencia emitiera las correspondientes recomendaciones de conservación del inmueble, que se encuentra además registrado en el Catálogo de Patrimonio Arquitectónico del INAH.

A dicho oficio, el director de Centro Histórico, José Quiñones, respondió que los daños sufridos en el museo se habían presentado gracias a las lluvias atípicas de 2016 y que por la falta de drenaje pluvial del edificio histórico, ubicado sobre la avenida Morelos y Cepeda, la mezcla con aguas negras saturó la línea del drenaje y provocó las filtraciones al recinto.

Según este oficio de respuesta, marcado con el número DGOP/715/16; del cual también se tiene copia, el problema quedaría resuelto con la introducción de la nueva línea de drenaje que se haría con la remodelación del Paseo Morelos.

El arquitecto Quiñones, encargado del Centro Histórico dijo en entrevista, que una de las responsabilidades de la dirección a su cargo es la conservación de los edificios con valor histórico, sin embargo es una dirección que no maneja recursos propios, presupuesto, y que como el propietario del edificio del Banco de México es el Ayuntamiento de Torreón, en este caso quien debe entrar a resolver los problemas de infraestructura es la Dirección de Obras Públicas.

"En su momento cuando se realizaron los trabajos del Paseo Morelos, yo se lo comuniqué al titular de Obras Públicas, Gerardo Berlanga, para que se tomaran en cuenta las líneas nuevas de drenaje desde el edificio histórico, sobre todo las pluviales, que cuando llueve son las que causan las filtraciones al museo, y él me dijo que sí estaban contempladas, ya no le dimos seguimiento porque no es de nuestra competencia".

Más allá de las nuevas líneas de drenaje, el Instituto Municipal de Cultura y Educación solicitó a través de un oficio, en febrero de 2016, a Obras Públicas, que se realizaran tres dictámenes de los daños que presentaba el inmueble, esto a sugerencia del propio INAH Coahuila, y con eso tramitar antes esa dirección un proyecto con asesoría del INAH, para realizar los trabajos de restauración.

Sin embargo, la respuesta de la Dirección de Obras Públicas fue nada más informar al INAH Coahuila que la causa de los daños se debían a la falta de drenaje.

Ruth Idalia Ysaís, directora del Instituto Municipal de Cultura, dijo que lo que urge es la restauración de las áreas dañadas del museo para que se atiendan y no empeoren.

"Necesitamos que Obras Públicas dictamine las causas de las filtraciones, el delegado del INAH Coahuila, nos pide por escrito tres dictámenes, uno de la Universidad Autónoma de Coahuila, otro del Colegio de Ingenieros de La Laguna y un tercero del Colegio de Arquitectos, para que después de tener los dictamines saber que procede y trabajar en una restauración integral y no en reparaciones de servicios generales", explicó la directora de cultura.

La titular de cultura informó, además, que los oficios fueron enviados a Obras Públicas y la respuesta fue que se está esperando techo presupuestal para actuar.

"Lo que nosotros recomendamos, como encargados de los museos municipales, es que se cierre el museo a fin de que no se deteriore más y por respeto al público, mientras que se asigna un presupuesto para una restauración total del espacio".

El jueves de la semana pasada, ante la pregunta de por qué estaba cerrado el museo, el guardia del turno de la mañana, quien pidió anonimato para evitar problemas, dijo que el museo permanece cerrado la mayor parte del tiempo, aunque no muchas personas llegan preguntando cómo ingresar o dónde queda:

"Casi siempre está cerrado, como puede constatar, pero tampoco es que venga así mucho público a preguntar por el museo, nada más que no podemos decir que está cerrado porque nos metemos en problemas con la directora".

Ayer, otro de los encargados del ingreso al edificio del Banco de México, informó que el museo casi siempre está cerrado, que algunas veces ve que entra la directora, Tensy Garza, pero que el museo no es muy visitado desde las inundaciones de 2016, porque entre otras cosas huele mal por el drenaje.

Ante la pregunta de que en varias ocasiones la directora del espacio ha informado que reciben visitas y tienen actividades, el propio guardia dijo: "Pues pueden revisar las cámaras de seguridad, para que vea que no le miento y que no viene nadie".

EN SILENCIO

Aunque se trató de hacer contacto vía telefónica desde hace varios días con el delegado del INAH Coahuila, José Francisco Aguilar, quien se encuentra en Saltillo, éste sólo contestó en una ocasión y manifestó que por múltiples reuniones no podía atender las llamadas.

La sucursal del Banco de México en Torreón, fue inaugurada el primero de febrero de 1947. Su construcción duró dos años y fue proyectada por el ingeniero Gonzalo Garita. Se encargó de la cimentación y estructura de concreto armado, el arquitecto Jerónimo Gómez Robledo; de la albañilería y acabados la Constructora Lagunera del ingeniero José Bracho y el arquitecto Carlos Gómez Palacio.

Este edificio fue adquirido por el Ayuntamiento de Torreón en 2003, con un costo de 18 millones de pesos, ha servido como oficinas municipales y dos años después de su compra, se inauguró en el sótano el Museo de la Moneda.

SOLO

Actualmente el museo, que en otros años contó con más de seis personas para atender al público, sólo tiene en nómina a la directora Tensy Garza. Según información del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento, al que se le consultó la ausencia de personal de limpieza y mantenimiento, dijo que debido a los problemas y enfrentamientos con la directora del museo, todo el personal fue reasignado a otras dependencias, la última hace apenas tres semanas.

Archivo

Museo ausente

Desde hace más de cuatro años el Museo de la Moneda no participa en actividades como La Semana Internacional de los Museos en Torreón, ni de los cursos gratuitos de verano, como tampoco de programas como Mis vacaciones en el museo, como sí lo hacen los otros tres museos municipales, La Casa del Cerro, el Museo del Algodón y el Museo del Ferrocarril, todos pertenecientes al Instituto Municipal de Cultura y Educación.

Sonia Gómez, coordinadora de museos y centros culturales del Ayuntamiento, manifestó que por causas externas a la programación, no se ha podido contar con este espacio, mucho tiene que ver, la conclusión del proyecto de remodelación del museo.

Urgente. Una de las principales urgencias del Museo de la Moneda es la restauración de la bóveda, ya que por las filtraciones de agua y la humedad se encuentra afectada por el óxido.

Drenaje. Debido a la saturación de las líneas de drenaje pluvial, el museo ha presentado inundaciones en numerosas ocasiones.

Reciente. En 2016, las lluvias atípicas en la región, lesionaron severamente el Museo de la Moneda, daño que a la fecha tiene huellas.

Necesidad. El Museo de la Moneda requiere un proyecto de restauración integral con la intervención del INAH Coahuila.

Etiquetas:

Más de Cultura

... Anterior Siguiente ...