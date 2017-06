Paul McCartney regresa a México

CIUDAD DE MÉXICO.-

Después de cinco años de ausencia, Paul McCartney regresará a México en un concierto en el estadio Azteca de la Ciudad de México el próximo 28 de octubre.

Los boletos para la nueva gira de Paul "One On One Tour" estarán disponibles en Preventa Exclusiva para Tarjetahabientes Citibanamex los días 4 y 5 de julio, y en venta general a partir del 6 de julio a través del sistema Ticketmaster.

En su última visita a México, McCartney ofreció un concierto histórico en el Zócalo de la Ciudad en el que convocó a 250 mil fans. Desde su primera visita en 1993, Paul ha tocado 10 veces en México.

Sección A: 12 mil pesos

Sección B: 7 mil 580

Sección C: 5 mil 880

Sección D: 4 mil 580

Azul: 3 mil 380

Amarillo: 3 mil 380

Naranja: 2 mil 380

Verde: mil 780

Cancha general: mil 080

Roja: mil 480

Rosa: 750

Morada: 450.



Paul McCartney volverá a presentarse en la Ciudad de México. (ARCHIVO)

