Hay 22 demandas por declaración de ausencia en tribunales

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







COMENTAR

Hay 22 casos de gente reportada como desaparecida, donde los familiares han solicitado la aplicación de la Ley para la Declaración de Ausencia de Personas Desaparecidas, a fin de que las empresas absorban los gastos de manutención de sus hogares en forma permanente.

"22 casos están en tribunales, que nos han sido notificados, no han caminado, no sé porqué, pero están en tribunales", explicó Juan Antonio Sifuentes Terrazas, presidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP).

Señaló que en estos casos no hay un pago aún de parte de los patrones porque el tribunal no ha resuelto al respecto, sin embargo, consideró necesaria una modificación a esta Ley para que no sean los patrones sino el estado el responsable de la manutención permanente a los familiares.

"22 casos están en tribunales, que nos han sido notificados, no han caminado, no sé porqué, pero están en tribunales", explicó Juan Antonio Sifuentes Terrazas, presidente del CLIP. (ARCHIVO)

Etiquetas: desaparecidos coahuila

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...