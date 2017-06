Que no te apantallen

NO TODAS LA TELEVISIONES SON IGUALES, CONOZCA AQUí LAS DIFERENCIAS

- La explosión de tecnologías como el 4K, Dolby Vision, OLED y páneles más delgados han hecho de la experiencia de ver televisión toda una nueva aventura.

Conoce algunos de los modelos más destacados.

HISENSE H7: EXCELENTE RELACIóN COSTO-BENEFICIO

Hisense, fabricante chino de relativamente reciente entrada en el mercado mexicano, tiene a la H7 como propuesta para quién busca una pantalla 4K a un costo razonable. Con un panel LED de 65 pulgadas, la H7 ofrece una gran calidad de video y audio. En el apartado de video, cumple con los estándares del verdadero 4K con una resolución de 3840 x 2160 pixeles. La gama de colores es nítida y las imágenes son claras, si bien, puede tener problemas con los negros, punto débil de todo televisor. Aún así, la H7 cuenta con tecnología que permite escalar los contenidos en Full HD a una emulación de 4K, cuenta con varios modos de visualización entre los cuales destaca el Modo Deporte, que ajusta los cuadros por segundo y los hercios en la pantalla para eliminar el barrido de las imágenes, con lo cual una pelota de soccer luce nítida en vez de ser una mancha borrosa (como ocurre con televisores más básicos). En cuanto al audio, la H7 soporta Dolby Digital y cuenta con salida óptica para conectarse a un receptor digital de 5.1 o 7.1 canales. Al ser una smart TV la H7 cuenta con 30 aplicaciones instaladas entre las que se encuentran las más populares como Netflix, Amazon Video o YouTube. Cuesta 26 mil 500 pesos.

SAMSUNG Q8C: ELEGANCIA CURVA Y PROPUESTA NOVEDOSA

Samsung siempre ha buscado un balance entre alta tecnología y diseño en sus televisores de gama premium y la Q8C no es la excepción. Se trata de una pantalla curva de 65 pulgadas con un panel llamado Q Display de 3840 x 2160 pixeles que despliega 4K con tecnología Ultra Black que permite una gama de contraste que garantiza que el negro lucirá negro en la pantalla sin contaminación de luz o colores adyacentes en la imagen o por la iluminación de los LED en el panel. Las imágenes lucen nítidas, coloridas y limpias, la curvatura del panel ayuda a eliminar cualquier reflejo de luz exterior, como luz de sol que se filtre por ventanas o lámparas encendidas. A esto hay que agregarle la capacidad que tiene la pantalla para desplegar imágenes en Alto Rango Dinámico valiéndose de la tecnología HDRQ 1500. En el apartado de audio, la Q8C presenta tecnología Dolby Digital Plus y soporta DTS 5.1 con 4.2 canales, esto es cuatro altavoces más un subwoofer. Y, al hablar de la conectividad, la Q8C destaca por la propuesta de One Connect, el dock que contiene los puertos HDMI y USB, la conexión para antena aérea así como las salidas de audio digital y que es una unidad independiente de la pantalla. Su precio: 44 mil 999 pesos.

LG OLED TV 4K 55E6P 4K CON... ¡GANAS!

Sí, la E6 de LG es una pantalla que puede presumir webOS, es decir, el sistema operativo (SO) creado por Palm (hace muchos años), mejorado por Hewlett-Packard (quienes lo volvieron de código abierto) y perfeccionado por LG para convertirlo en el hábil cerebro de sus SmartTVs. En su versión 3.0 implica una interfaz súper intuitiva con la que podrás navegar plácida e inteligentemente por el universo de la televisión en línea (su control remoto funciona como un puntero a distancia, más o menos como lo hacías si veías Netflix a través de tu wii). Por otro lado, gracias a la tecnología de "Picture-On-Glass" (con la que el módulo OLED se aplica directamente sobre un cristal de 2.7 mm de espesor) estás ante una de las pantallas más delgadas (y ligeras) que existen (con solo 6.6 cm de espesor en su base, y poco más de 18 kg de peso). Sin embargo, esta reducción en anchura (y peso) no implica sacrificio alguno en cuanto a la imagen: tiene un muy buen rango de imagen, con colores bellamente brillantes y negros profundos. Y, cuenta con sonido diseñado por Harman Kardon incluido en una barra horizontal en su base, que es una gran opción en caso de que no le conectes un Home Theater 5.1. Cuesta 80 mil pesos.

SONY X94E: 75 PULGADAS DE 4K EN ESTEROIDES

Sony acaba de presentar su nueva línea de televisores Bravia, entre los que destaca el X94 E, un televisor 4K de 75 pulgadas con una resolución de 3840 x 2160 pixeles, soporte para Alto Rango Dinámico con tecnología HDR10, soporte para Dolby Vision y HLG. Todo este poder produce imágenes nítidas y de gran calidad gracias al uso del procesador X1 y al uso de la tecnología de Xtended Dynamic Range Pro que ofrece negros perfectos y una gama de colores bien definidos, y en ello el uso de la tecnología Triluminous tiene mucho que ver. En el apartado de audio cuenta con un potente altavoz de tres vías que soporta las tecnologías Dolby Digital, Dolby Plus y Dolby Pulse que ofrece un sonido claro y sin distorsiones. El diseño de la X94E tiene paneles que ocultan las conexiones HDMI y USB lo cual esconde los cables y hace de la colocación de la pantalla algo limpio a la vista. Su interfaz se maneja a través de Android TV, lo que permite descargar aplicaciones desde Google Play que mejoran la experiencia de uso, como reproductores multimedia o de audio profesionales que permiten una mejor administración y reproducción de contenido audiovisual. De los televisores premium reseñados la Bravia X94E es la más costosa de todas, vale 120 mil pesos.

