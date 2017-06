La impopular lista de Rolling Stone

TORREÓN, COAH.-

La revista da a conocer sus 100 mejores discos del metal

¿Qué tienen en común grupos como Metallica, Korn, Mayhem, Marilyn Manson, Iron Maiden, Evanescence, Sepultura, Morbid Angel, Gojira y Faith No More? Por mencionar algunos. Según Rolling Stone, todos han hecho álbumes de "metal" memorables, como para ubicarlos entre los mejores 100 de la historia.

En días recientes, la revista especializada en rock publicó una lista que ha desatado todo tipo de comentarios. Lo primero que hace es delimitar el término "metal", establecer el inicio de una época y descartar todo lo que no va a ser considerado en tan pretenciosa misión.

Quince colaboradores se encargaron de elaborar el texto; cada uno aporta su opinión sobre determinado disco y el por qué merece un lugar entre los mejores 100.

Rolling Stone parte de 1970, febrero 13, cuando se editó el primer álbum de la banda británica Black Sabbath; a partir de aquí, nace el metal como género independiente (o subgénero del rock, que al caso es lo mismo).

La revista advierte que no tomará en cuenta a grupos como AC/DC ni Guns N' Roses por considerarlos "rock" sin ese "factor x" que le da el toque de "metal"; mucho menos algo que haya sido editado antes de 1970, como Kiss o Alice Cooper.

Se entiende que si hablamos de discos que entren a este selecto grupo es porque tienen que ser perfectos, de principio a fin. De ahí que también descarten materiales de grupos como Skid Row, el Practice What You Preach de Testament, o el primer disco de "metal" que entró a Billboard, Metal Health, de Quiet Riot.

Rolling Stone acudió incluso con figuras reconocidas como Ozzy Osbourne, Rob Halford, Lars Ulrich y Corey Taylor para preguntarles cuáles eran sus discos favoritos. Al final, y como citan en el artículo, "hicimos una lista que refleja el metal, su diversidad, poder y legado". Entre ellos, destacan a Darkthrone, dentro del subgénero del "black metal", a Napalm Death, los británicos que aparecen en el Libro de Récords Guinness con la canción más corta del mundo y a los estadounidenses "que fusionaron Pink Floyd con Mayhem" para crear un sonido propio, Deafheaven.

Sin embargo, la lista muestra inconsistencias. Desde el primer lugar, de menor a mayor relevancia (100), con un trabajo de 2005 de Avenged Sevenfold. Inmediatamente después aparece Evanescense, un grupo que no cualquiera clasificaría como "metal" y la polémica sigue hasta el peldaño 96.

La lista bien podría dividirse en dos partes. Los primeros 47 y la otra del 48 al 100. En el segundo grupo aparecen bandas con un solo álbum en este listado, como una muestra de lo icónico que resultaron para la música en cierta época. Apariciones controvertidas como Body Count, con su homónimo; Soundgarden con Louder Than Love y Living Colour, con Vivid. Pero hay otros que no podían faltar, independientemente del lugar que ocupen: Welcome to Hell, de Venom; Left Hand Path, de Entombed y Slaughter of the Soul, de At the Gates.

Mientras que entre los primeros 47, comienzan a repertirse nombres de bandas clásicas. Black Sabbath aparece seis veces. Metallica lo hace con sus primeros 5 discos. Slayer, Megadeth, Iron Maiden y Judas Priest aparecen en tres ocasiones cada uno, aunque en el caso de los británicos por lo menos faltan un par más de discos que no fueron incluidos en la famosa lista.

Motley Crue, Pantera y Ozzy Osbourne entran en la selección con un par de álbumes.

Entre los mejores 100 de metal de RS, no hay ningún trabajo en español. Mientras que el No Remorse de Motorhead es el único que se trata de una recopilación; "Es una fórmula repetida que funciona", argumentan.

Entre los 25 mejores discos, no hay ninguno del presente siglo; el más reciente es Aenima, de Tool (1996), y entraría la polémica si podemos considerarlo o no metal.

Y al final, ¿qué logra Rolling Stone al nombrar sus mejores 100 discos de metal de la historia? Solo crear controversia. ¿Cómo se entiende que dejen fuera a AC/DC pero incluyan a Alice in Chains en el lugar 26 con Dirt, que ni siquiera es su disco más "pesado"? El mismo Sabotage, de Sabbath, no suena tan metalero.

Las listas son subjetivas y, como ellos dicen, "100 es un número pequeño". ¿O qué piensas tú?

LOS OLVIDADOS

Cuestión de gustos, pero estos 10 discos bien pudieron estar entre los primeros 100, y otros más:

- Sepultura, Arise (1991)

- Helloween, The Keeper of the Seven Keys II (1988)

- Dark Tranquillity, The Mind's I (1997)

- Paradise Lost, Gothic (1991)

- In Flames, Colony (1999)

- Unleashed, Shadows in the Deep (1992)

- King Diamond, Fatal Portrait (1986)

- Accept, Metal Heart (1985)

- Annihilator, Alice in Hell (1989)

- Amorphis, Tales from the Thousand Lakes (1994)



