Catedral, sin riesgo de colapso: Vicario

La Catedral del Nuestra Señora de Guadalupe de Gómez Palacio, no se encuentra en riesgo inminente como se señaló hace algunas semanas, por lo que la estructura del inmueble no podría llegar a colapsar.

Así lo dio a conocer el vicario general de la Diócesis de Gómez Palacio, Julio Carrillo Gaucín, al destacar que los daños que presenta el recinto religioso son superficiales y no generan riesgo para los feligreses que acuden.

Quiso descartar que cualquier tipo de información en este sentido sea real y explicó que esta información surgió de unas declaraciones que emitieron alumnas de la Universidad La Salle Laguna, quienes participan en el diagnóstico arquitectónico del estado en el que se encuentra la Catedral.

Recordó que luego de la caída de una parte del mosaico y uno de los gajos de las tres cúpulas con las que cuenta la iglesia, fue que comenzó a evaluarse el estado del lugar y empezaron a surgir rumores.

"A partir de eso acudió Protección Civil, revisaron y se limpió la zona; en base a esto se determinó que no se tiene riesgo alguno. Lo más seguro es que no se caiga, pero como administrador de este inmueble que es patrimonio de la nación, me corresponde presentar un reporte de estas fallas para que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), preste atención y se pueda hacer lo necesario para regresarla a su estado original", destacó el vicario.

Se está trabajando con el apoyo de la ULSA, para la realización de un proyecto de restauración de la fachada principalmente, ya que es de ladrillo y las condiciones climáticas de la región ha provocado deterioro al paso de los años, por lo cual se presentó el incidente del pasado mes de mayo.

Sobre las fisuras que se encuentran en la parte central de la Iglesia, de acuerdo a la opinión de los expertos que las han analizado, se debe a la torre principal que en el proyecto original no existía, por lo que el peso extra las ha provocado.

"Pero esto no quiere decir que se ponga en riesgo el inmueble, se podrían realizar algunas acciones que remedien esta condición, pero ya sería hablar de una restauración más a fondo que se tiene que analizar más profundamente", concluyó.

Diagnóstico Se presentará el diagnóstico y la solicitud de apoyo: Se presentará el diagnóstico y la solicitud de apoyo: ⇒ Podría tardar alrededor de 15 días. ⇒ Con la solicitud se busca adquirir apoyo económico para la restauración. ⇒ Se busca cubrir todo el mantenimiento que sea necesario para la Catedral.

Restauración. Debido a daños estructurales que presenta la Catedral, buscan apoyo para reparar.

