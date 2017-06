Nada 'despacito' alcanzan el éxito

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO.- Bastaron seis meses para que el tema compuesto por Erika Ender y Luis Fonsi, Despacito, se convirtiera en el fenómeno más importante de música en español en YouTube. Con más de 2 mil millones de reproducciones, la canción se ha vuelto un fenómeno global que no se había visto desde el compuesto por el dúo Los del Río, La Macarena.

Por encima de la canción más popular de Katy Perry (Roar, con 2 mil millones) y de Taylor Swift (Blank Space, con dos mil millones 86 mil), Erika Ender, la compositora de la canción, explica que la popularidad de la canción se debe a su contenido poético: "Todos estamos sorprendidos porque eso ha volado con las alas más largas y grandes que se pueda uno imaginar y le hemos dado la vuelta al mundo".

En entrevista, Ender explica que la letra no busca insultar sino glorificar a la mujer. Sabe, además, que el tema representa su impacto más fuerte a lo largo de su carrera de dos décadas en la industria musical. "Te puedo decir que hasta el momento es la más reconocida a nivel mundial, por lo cual estoy agradecida pero considero mis canciones como si fueran mis hijos. Uno los cría a todos con el mismo cariño, la misma educación y los mismos valores y de pronto hay uno que te sale mejor en la escuela, mejor en la vida, que es más cariñoso, así lo veo yo".

Despacito ocupa el lugar ocho en la lista de los videos más vistos en YouTube. Está por encima de Hello de Adele, que es su canción mejor posicionada.

"Es un himno maravilloso que me da grandes recompensas que creo que se suman a 25 años importantes de carrera", dice Ender.

"He tenido muchos momentos cumbres pero éste definitivamente es un regalo espectacular. Y llega justo cuando estoy entrando al Salón de la Fama de los Compositores Latinos y estoy contenta de ver que la música no tiene fronteras ni idiomas".

Para la panameña de 42 años, quien ha compuesto temas para Chayanne, Ana Bárbara, Gloria Trevi y Ednita Nazario, era de suma importancia tratar con respeto el concepto de la mujer dentro de la canción, además de subrayar que la química que se hace con cada artista influye sobre el resultado.

"Yo veo a la música como un compartir, no un competir. Cuando uno se sienta a crear arte, es magia la que uno está trayendo a la mesa, son energías que uno está conjugando. Estás viendo ahí una canción que es movidísima que es contagiosa, pero que se hizo con responsabilidad.

"Le dije a Fonsi: es súper importante que cuidemos tu transición, porque él fue el que propuso hacer esta canción y que se llamara Despacito y que tuviera un corte sensual; a partir de ahí empezamos a trabajarla. Porque estás dando el mensaje subliminal (y no tan subliminal) de que nos tomemos la vida más despacio, estamos inmersos en la inmediatez, es una forma de invitar a que las cosas se tomen un poquito más despacio, a que se disfrute más el camino y no la meta".

Así surgió la idea del video que hoy está a unos 700 millones de reproducciones de Gangnam Style, de PSY, que se ostenta como el más visto en la historia. "Si tú lees la letra de Despacito es pura poesía, sugerente, pero poesía hecha con respeto y poniendo a la mujer en el lugar que debe estar, no faltándole al respeto y en eso también yo cuidé mucho la pluma porque considero que las mujeres somos una obra de arte.

"Yo no estoy en contra de ningún género para nada, la música siempre es música y tiene distintas vertientes pero todo lo que se haga siempre tiene que ser con buen gusto".

Asegura, además, que las mujeres han tenido que abrirse paso en la industria musical: "Sobre todo en el lado latino nos hemos tenido que probar mucho más, han habido mujeres que han hecho grandes canciones pero estamos acostumbrados a que pensamos que los hombres son los que venden más o que las mujeres deben estar más encerraditas en su casa cuidando a los hijos y su hogar. Con los años más hemos ido demostrando quiénes somos las mujeres y lo que somos capaces de hacer".

Ender afirma que si bien está recibiendo las regalías de su trabajo compartido, espera que el tema le ayude a conquistar otros mercados, además de no descartar la idea de componer para otras personas. "Estoy feliz, sorprendida y agradecida. Hablando en nombre de mis colegas, todos sorprendidos".

"Todos los días uno se despierta tratando de ser mejor y yo trato de hacer un trabajo mejor que el día anterior. Toda la vida he tenido esa necesidad de ver el mundo y de comunicarme con él y es algo que Despacito me está dando, me está abriendo las puertas al mundo para tocar otros mercados, a dar el paso hacia el lado anglo", señala.

Entre los planes por cumplir está escribir una canción con Armando Manzanero o colocarle una canción a Luis Miguel. "No me pongo límites, trabajaría con toda la gente que sea comprometida con su arte".

