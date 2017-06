¿Quién como la 'Peliteñida'?

El personaje de la actriz colombiana Lorna Cepeda, "Patricia Fernández", que hizo de las suyas en la telenovela Yo soy Betty, la fea regresó en este 2017 gracias a la puesta en escena Betty en teatro que reunió en Bogotá a 50 mil espectadores en tan sólo unos meses.

Antes de que terminara la primera temporada de dicho montaje escrito por Fernando Gaitán, Lorna atendió a El Siglo de Torreón en las instalaciones del Teatro CAFAM de Bellas Artes ubicado en la capital de Colombia.

La segunda función de un sábado cualquiera había culminado. En el exterior del lugar se encontraban fanáticos de Lorna y de los demás actores, esperaban tomarse la selfie con sus ídolos. Ella, antes de saludarlos inició la charla con este diario mexicano.

Visiblemente emocionada y mientras veía un ramo de flores que le regaló una persona del público, Cepeda comentó que se sentía muy emocionada de haber revivido a la "Peliteñida" más querida de Latinoamérica.

"Volví a una época maravillosa de mi vida a nivel personal y a nivel profesional me encantó volverme a poner los zapatos de 'Patricia', ha sido una experiencia maravillosa que no cambiaría por nada.

"A 17 años de haberle dado vida en la telenovela, el principal reto que tuve a la hora de personificarla una vez más fue tratar de encontrarla como la había dejado en ese tiempo, no podía hacer una aproximación; tenía que traerla tal y como era ella", explicó.

Cepeda, nacida un 18 de de noviembre en Cartagena, comunicó que se encuentra agradecida con la vida y con Dios porque le permitieron ser parte del fenómeno televisivo de Yo soy Betty, la fea y por ende de la puesta en escena.

"Este melodrama prácticamente me cambió la vida porque ya que se vio en más de 100 países, eso me abrió las puertas para trabajar en diversos proyectos internacionales y eso ha sido increíble", reveló con una sonrisa de oreja a oreja.

Sobre la versión mexicana de Yo soy Betty, la fea que fue La fea más bella a cargo de Angélica Vale y Jaime Camill, Lorna dijo que no tuvo la oportunidad de verla.

"Creo que acá en Colombia no la transmitieron, pero sí me hubiese encantado verla. El único acercamiento que tuve fue con Paty Navidad que hizo de mi personaje, nos juntaron en una entrevista de radio aunque sólo fueron unos minutos", relató.

Lorna Cepeda mencionó que hay algo que ama de la República Mexicana y es su amplia oferta gastronómica.

"He ido varias veces a México y me encanta que tienen restaurantes en donde se come delicioso, justo me acaban de traer unos dulces de leche mexicano que se ven muy suculentos", dijo.

Por último, Lorna envió un mensaje a todos laguneros y a los mexicanos en general por el apoyo que le han brindado a lo largo de su carrera.

"Sólo quiero darles las gracias. Mucha gente de México vino a ver la obra. Ustedes son divinos, son increíbles. Les mando un beso gigante a todos y les deseo que su vida esté llena de bendiciones y de alegrías", expresó.

Más de Lorna La actriz confesó algunos detalles de su vida en la charla con El Siglo de Torreón:

