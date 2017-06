El Chapo se sigue filmando

Ciudad de m√©xico.- La serie El Chapo contin√ļa rod√°ndose en Colombia normalmente, luego de que esta semana el abogado del exl√≠der del narcotr√°fico informara la posibilidad de demanda por da√Īo moral.

Daniel Posada, uno de los productores, inform√≥ que se est√° acabando la tercera y √ļltima temporada de la historia, en la cual se ver√° el poder internacional que lleg√≥ a tener Joaqu√≠n Guzm√°n Loera, as√≠ como su ca√≠da. "No hay comentarios de la amenaza o la litigaci√≥n; por el momento no ha habido demanda y eso es informaci√≥n p√ļblica", dijo v√≠a telef√≥nica.

Esta semana el defensor legal de "El Chapo" en M√©xico, Jos√© Refugio Rodr√≠guez, revel√≥ la posibilidad de tomar acciones contra Univisi√≥n y Netflix, por la serie que, de acuerdo con √©l, provocaba da√Īo moral a su cliente por hacerlo ver como criminal despiadado.

El litigante reconoció, el mismo día, que no había hablado con su cliente por estar incomunicado. Horas después Rodríguez indicó no hablaría más del tema para no entorpecer el juicio de "El Chapo".

La serie es producida por Univisi√≥n, donde se estren√≥ inicialmente y luego transmitida por la plataforma de Netflix. La segunda temporada, se√Īal√≥ Posada, se estrenar√° bajo el mismo esquema en septiembre y, la tercera, en enero, sumando en total 25 episodios.

El tiempo entre la pantalla chica y el streaming es de aproximadamente tres meses. "La serie creo que va bastante bien (con el p√ļblico) porque ha impresionado, muchos pensaban que se iba a glorificar al narco y se dieron cuenta que se ha filmado como las series de EU, por la calidad, se hacen entre cuatro y cinco p√°ginas (de gui√≥n) al d√≠a, casi como una pel√≠cula", establece.

"Nunca quisimos contar una narconovela de cómo él sube al poder, o estar rodeado siempre de mujeres, aquí es un tema de ver al gobierno, de corrupción y eso hace más interesante a la gente", considera.

La √ļltima temporada terminar√° de filmarse en agosto pr√≥ximo, contando con la direcci√≥n de los mexicanos Ernesto Contreras (P√°rpados azules), Juli√°n de Tavira (Juana In√©s) y Carlos Rincones (Malaventura).

En la segunda participaron el colombiano Carlos Moreno (Pablo Escobar: el patrón del mal), los hermanos peruanos Diego y Daniel Vega (El mudo) y el catalán Hammudi Al-Rahmoun Font (Otel-lo).

"Hay 110 personajes por temporada, claro, algunos repiten y otros ya no por ser muertos en la anterior. En la primera se ve sus inicios, cómo intenta ser jefe y, en la que viene, cómo llega al mando y la guerra de los cárteles", detalló Posada. Silvana Aguirre es la cocreadora.

Historia. La serie sobre Joaquín Guzmán continúa grabando la tercera y útlima temporada.

