Aumenta ausencia de funcionarios de casilla

EN EL DISTRITO 05 FALTARON 119 PERSONAS, EN EL 06, 99 CIUDADANOS

El siglo de torreón

Durante las pasadas elecciones se incrementó de manera considerable el número de funcionarios de casilla que no se presentaron el día de la jornada; algunos alegaron amenazas e intimidación según representantes del INE.

En lo que corresponde al Distrito 05 Federal Electoral faltaron 119 personas, mismas que tuvieron que ser sustituidas por ciudadanos que se encontraban en la fila, mientras que en la elección anterior fueron 8 los funcionarios que no se presentaron.

La cantidad no es tan significativa en comparación con el número de personas que tenían que acudir ese día como funcionarios de casilla y que fueron 3,200, pero llama la atención tanto el incremento como los motivos que expusieron.

Karina Hernández, vocal ejecutiva del Distrito 05, dijo que algunos funcionarios no acudieron por temor ya que fueron presionados o amedrentados.

"En esta jornada tuvimos muchas sustituciones, hubo miedo de parte de los ciudadanos, algunos se sintieron presionados por determinados líderes o lideresas, no sé de qué partidos políticos, para no acudir, eso fue totalmente atípico, sí sucede que nos falten funcionarios, pero no de este tipo".

"Fue una situación política de Coahuila muy particular porque en el Estado de México no sucedió que amedrentaron a los funcionarios desde antes para que no se presentaran, para que renunciaran, para que se fueran a un partido político (...)".

Añadió que en el caso de Villas Universidad y Monterreal, le comentaron que el día previo hubo "balazos" y tuvieron miedo de asistir al día siguiente. Cabe mencionar que Monterreal es uno de los sectores que concentra más casillas, 28 para ser exactos. En el caso del Distrito 06, según Octavio Guzmán, vocal de Capacitación Electoral, se tienen documentados 99 ciudadanos que sustituyeron a funcionarios propietarios en la casilla. En este distrito fueron 2,104 funcionarios los requeridos para estar en las 526 casillas.

Explicó que en 2012 fueron 52 funcionarios los que no se presentaron, mientras que en 2015 fueron 63 y para este periodo fueron 99, lo que significa que en este distrito cada vez hay más renuncia a participar por parte de los funcionarios ya capacitados para desempeñar alguno de los cargos en las casillas.

El capacitador dijo que desconocen el motivo por el cual no se presentaron y aclaró que cuentan con procedimientos específicos para este fin, pero todavía no los llevan a cabo.

El siglo de torreón

Proceso. Aumenta número de funcionarios de casilla que no acudieron a la jornada electoral.

Etiquetas:

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...