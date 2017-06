Solicitan captura del otro Duarte

El exgobernador de Chihuahua, César Duarte, podría convertirse dentro de poco, en un prófugo de la justicia federal.

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) pidió ayer a un juez federal ordenar la aprehensión del ex mandatario por el presunto desvío de 79 millones de pesos al PRI, de los cuales 14 millones se habrían usado en el proceso electoral de 2015. Resta que el juez del caso libere la orden de captura.

De acuerdo con fuentes federales, funcionarios del organismo a cargo de Santiago Nieto pidieron en una audiencia privada la captura de Duarte, luego de que no acudiera a la audiencia de imputación a la que estaba citado ayer a las 15:00 horas. El exgobernador de Chihuahua ya era desde hace meses prófugo de la justicia de Chihuahua, con base en una orden de aprehensión librada en el fuero común por el delito de peculado. Desde antes del mandato judicial decidió irse a EU.

Además de Duarte, a la audiencia de ayer estaban citados otros siete funcionarios y ex servidores públicos para imputarles formalmente los desvíos al PRI, sin embargo, sólo asistieron cuatro.

Ellos fueron Jaime Ramón Herrera, ex Secretario de Hacienda de la administración duartista; Pedro Mauli Romero, ex secretario de Finanzas y Administración del PRI estatal; Jesús Olivas, ex director de Egresos, y Ángel Mezquitic, ex director de Programación y Control de Pagos.

En la audiencia, la Fepade solicitó también vinculación a proceso de estos cuatro comparecientes, pero sus defensores pidieron al juez duplicar el término constitucional para definir su situación jurídica.

