Se disculpa por broma a Trump

Los ángeles, eu.- El actor estadounidense Johnny Depp ofreció una disculpa por lo que denominó una broma cuando habló sobre un posible asesinato del presidente Donald Trump.

"Me disculpo por el chiste malo que intenté anoche (el jueves) con mal gusto sobre el presidente Trump, no salió como estaba previsto y no pretendía ser malicioso, sólo estaba tratando de divertirme, sin dañar a nadie", indicó en un comunicado el protagonista de la saga Piratas del Caribe.

En el marco del festival musical de Glastonbury, Inglaterra, Deep señaló la víspera: "¿Cuándo fue la última vez que un actor asesinó a un presidente?", una pregunta sarcástica que ha generado numerosas reacciones hasta en las redes sociales.

El protagonista de la exitosa saga Piratas del Caribe presentaba su película The Libertine (2004) en una sala de cine de Glastonbury, cuando empezó a hablar sobre el presidente Trump.

"Creo que (Trump) necesita ayuda, y hay muchos lugares oscuros y oscuros maravillosos a los que podría ir", dijo Depp, de 54 años, a la multitud.

"Es sólo una pregunta, no estoy insinuando nada. Esto va a estar en la prensa y será horrible. Me gusta que todos ustedes formen parte de ella", continuó. "¿Cuándo fue la última vez que un actor asesinó a un presidente?", cuestionó.

Depp se refería al actor John Wilkes Booth, quien asesinó al presidente Abraham Lincoln en 1865, y aclaró que no era apto para hacer el trabajo, ya que él no era actor. "Yo miento para vivir", aseveró.

Depp no es el primer actor estadounidense que hace referencia a un asesinato del presidente, ya que la cantante Madonna dijo que pensaba mucho sobre hace estallar la Casa Blanca y el rapero Snoop Dogg disparó con una pistola de juguete contra un personaje de Trump en un video musical.

Más recientemente, la humorista estadounidense Kathy Griffin provocó indignación por una fotografía en la que aparece sujetando una cabeza falsa de Trump, simulando una decapitación, y el propio mandatario denunció que la también actriz debería "estar avergonzada" de haber hecho algo así.

Programación sujeta a cambios sin previo aviso

Cuatro Caminos

13:20 13:50 14:20 15:50 16:20 17:00 18:20 18:50 20:50 21:20

Galerías

11:00 11:40 12:25 13:25 14:10 14:55 15:50 16:40 17:05 17:25 18:20 19:10 20:00 20:50 21:40 22:30

Cuatro Caminos

13:30 14:40 17:20 19:00 19:50 21:40 22:30

Galerías

11:15 12:25 13:50 15:00 17:35 18:50 20:10 21:25 22:45

LA MOMIA

Cuatro Caminos

14:30 17:00 19:30 22:00

Galerías

11:0 13:35 16:05 18:40 21:15

LO QUE DE VERDAD IMPORTA

Cuatro Caminos

19:30 22:00

Galerías

16:25

LAS HIJAS DE ABRIL

Cuatro Caminos

13:10 16:10 19:10 22:10

MíO O DE NADIE

Cuatro Caminos

13:00 17:50

Galerías

11:05 13:25 15:45 18:10 20:35

MUJER MARAVILLA

Cuatro Caminos

13:10 16:10 19:10 22:10

Galerías

11:40 14:45 17:50 21:05

NUNCA DIGAS SU NOMBRE

Cuatro Caminos

16:30

Galerías

16:55 22:00

PIRATAS DEL CARIBE

Cuatro Caminos

16:10

Galerías

11:25 14:15 19:35

SI DIOS QUIERE

Cuatro Caminos

14:25 18:40

THE ROLLING STONES

Cuatro Caminos

21:30

UN SACO DE CANICAS

Galerías

11:45 14:20 19:25

VORAZ

Cuatro Caminos

22:20

MíO DE O DE NADIE

Julia en esta película es una chica nueva que llega a la vida del papá de July después que el y su esposa se divorciaran por problemas de parejas, Tessa aun no se adapta a ya no estar con su ex esposo porque quiso intentar arreglar sus problemas pero ya era tarde porque él conoció a Julia, a Tessa el amor se le convirtió en locura tanto así como para llevar un plan muy malvado contra la actual mujer de su ex esposo. Ella debe pensar que sólo Mío o de nadie hará hasta lo imposible para que no sigan juntos.

DURACIóN: 100 MIN. CLASIFICACIóN: B.

ELENCO: Rosario Dawson, Katherine Heigl, Geoff Stults.

DIRECTOR: Denise Di Novi.

Cartelera

TNT

14:57 hrs.

Gladiador

El general Maximus es designado por el emperador a asumir el poder de Roma. Con envidia por haber sido despreciado por su padre, el verdadero heredero Comodorus, mata a su padre y ordena la ejecución de Maximus.

24 DE JUNIO

Lugar: Feria de Torreón.

Hora: 22:00 Hrs.

Informes: 750-57-28.

Lugar: Teatro Nazas.

Hora: 18:00 Hrs.

Informes: 712-47-56.

25 DE JUNIO

Lugar: Plaza Cuatro Caminos.

Hora: 17:00 Hrs.

Hora: 20:00 Hrs.

Lugar: Feria de Gómez Palacio.

PRESENTACIóN DE SIN BANDERA Lugar: Palenque de la Feria Nacional Gómez Palacio.

Hora: 23:00 Hrs.

Informes: 715-00-21.

Lugar:Teatro del Pueblo de la Feria Nacional Gómez Palacio.

Hora: 22:00 Hrs.

Informes: 715-00-21.

1 de julio

Presentación de espinoza paz

Lugar: Palenque de la Feria Nacional Gómez Palacio.

Hora: 23:00 Hrs.

Informes: 715-00-21.

Lugar: Teatro de la Feria Nacional Gómez Palacio.

Hora: 23:00 Hrs.

Informes: 715-00-21.

Presentación de la arrolladora

Lugar: Palenque de la Feria Nacional Gómez Palacio.

Hora: 23:00 Hrs.

GALA TV

06:00 Infomerciales

09:00 Infomerciales

11:00 Infomerciales

11:30 Consultorio Médico Narvarte

12:00 Infomerciales

01:30 Cuide su Salud

02:00 Infomerciales

03:30 Reventón musical

05:00 Lucha libre AAA

06:30 Mecánica nacional

08:30 El mil usos

10:30 El mil usos 2

AZTECA SIETE

06:00 Infomerciales

07:00 El Hormiguero MX

08:00 Violetta

09:30 Sorteo Tec

10:00 Soy Luna

11:30 Sorteo Tec

12:00 Game Central

12:45 Algo prestado

02:30 Loca por las compras

04:30 Quiero Robarme a la Novia

06:45 La cruda verdad

08:30 No te metas con Zohan

10:30 Box Azteca

ONCE TV

06:00 Radio, televisión y cine

06:30 Tu Cocina

07:00 Nuevos Pasos

07:30 Actívate

08:00 Daniel Tigre Y Su Vecindad

08:15 Pocoyó

08:30 ¡Listos a Jugar!

08:45 Peg + gato

09:00 Itzel y Sonia, en busca de los guardianes del agua

09:15 Campamento Lakebottom

09:30 Ronja

10:00 31 minutos

10:30 Historias Horribles

11:00 Diálogos Fin de Semana

12:00 A la Cachi Cachi Porra

01:00 Conciertos Orquesta Sinfónica

02:30 Mochila al Hombro

03:00 Musivolución

03:30 DB@T3.0

04:00 Factor ciencia

04:30 Carrera Panamericana

05:00 Focus

05:30 Los casos de kindaichi regresa

06:00 Conducciones Central Once

07:00 Leyendas del deporte mexicano

07:30 Semanario, Dimensión de la Noticia

08:00 T.A.P: Taller De Actores Profesionales

09:00 Aquí nos tocó vivir

09:30 Vikingos

10:30 Mississippi en llamas

LAS ESTRELLAS

06:00 Papá soltero

07:00 El padrecito

09:30 México vs. Rusia

12:00 La güereja y algo mas

01:30 Vecinos

03:30 Cuéntamelo Ya

05:30 Que madre tan padre

07:30 La Voz Kids

10:00 La Rosa de Guadalupe

EL TRECE

06:00 Infomerciales

07:00 Farmacias Similares

07:30 Iglesia Universal

08:00 Beethoven

09:45 México vs. Rusia

12:00 De paseo con Beethoven

02:00 Hechos Sábado

03:00 Ventaneando sin filtro

04:30 A cada quien su santo

05:30 Master Chef Junior

07:30 Especial Jenny Rivera

09:00 Lo que la gente cuenta

10:00 Mil formas de Amar

11:00 El Error: Ficción, Miedo, Deba

CANAL 5 (XHGC)

06:00 Los jóvenes titanes

07:00 Wellie Wishers

07:15 Ever After High

07:45 Max Steel: La Era de Makino

08:45 Max Steel: Morphos al Limite

09:40 Max Steel

10:30 Un Detective Suelto 3

12:30 Las últimas vacaciones

03:00 El Profesor Chiflado

05:30 El profesor chiflado 2

07:30 Norbit

10:00 La Jugada

11:00 Sábados de Box

Efe

Hoy en la TV

Recomendaciones en la TV

A dónde Ir..

CINECANAL

12:50 hrs.

Damas en guerra

Annie, una mujer soltera, es elegida para ser la dama de honor de su mejor amiga, Lillian. Annie tiene que llevarla en un viaje salvaje al matrimonio. Al hacerlo, se enfrentará con sus propias faltas y descubrirá el amor.

FILM ZONE

22:00 hrs.

El marine

La carrera del oficial de Marina John Triton termina cuando le dan de baja prematuramente por un incidente en Irak. Pero su vida de soldado revive cuando un ladrón de diamantes secuestra a su mujer, y lo enfrenta.

Sábado 24 de Junio de 2017

CRUDA VERDAD

La vida sentimental de Abby Ritcher, una joven productora de TV, deja mucho que desear.

SPACE

08:59 hrs.

Ciudad en llamas

Un policía de Seúl experto en artes marciales, asiste al funeral de un amigo de su infancia que fue asesinado. Al reencontrarse con su antigua pandilla, sospecha que un conocido ordenó el crimen, por lo que investiga.

Broma. El actor habló sobre el comentario que hizo a cerca del presidente Donald Trump.

Etiquetas:

Más de Espectáculos

... Anterior Siguiente ...