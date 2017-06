Alcalde llama a no caer psicosis por información en redes

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







El alcalde Jorge Luis Morán llama a no hacer caso de todo lo que se publica en redes sociales respecto a temas de seguridad. Recomienda a que los ciudadanos no caigan en sicósis respecto a información no proporcionada por una dependencia oficial o fuente autorizada. El motivo de sus declaraciones son ante las “ alertas” difundidas recientemente de un presunto intento de “ levantón” ocurrido en conocido complejo comercial del Periférico.

“Cuando nosotros supimos de esta información que se difundió en redes sociales recomendamos que las personas presuntamente afectadas pusieran su denuncia ante la Procuraduría General de Justicia en el Estado Delegación Laguna I. Si ya pusieron la denuncia que bueno, para que se realicen las investigaciones correspondientes.Esto permitirá obtener los videos del sistema de vigilancia y ubicar realmente qué fue lo que sucedió”.

No obstante aclara que “ni hay señales de alarma de secuestros contra mujeres, ni nosotros estamos relajando la vigilancia, pues al contrario, lo que debemos hacer es ser prudentes y sumamente responsables para no generar intranquilidad, cuando no existen los motivos de peso para hacerlo”.

En redes sociales se difundió que una mujer de alrededor de 24 años de edad, en el estacionamiento de un centro comercial, sufrió un intento de secuestro pero se safó de sus captores.

Se desconoce si andaba sola o acompañada y la forma como se dieron los hechos.

Posteriormente y por versión de ella misma se supo que es novia del hijo de la activista Silvia Ortiz quien mostró su preocupación ante lo sucedió e informó que se presentó la denuncia ante le PGJE para que se realizara la investigación .

La revisión de los videos seguramente arrojará más información en torno a este caso que, “ aunque de ninguna manera lo minimizamos, insisto, no debe causar alarma”.



Etiquetas: Moránseguridad torreon SEGURIDAD

