Se unen para regar árboles del Bosque

Preocupados por la falta de agua para el riego del Bosque Venustiano Carranza, un grupo de deportistas acudió ayer por la mañana para regar algunos árboles con ayuda de cubetas. Aunque ya se trabaja en la compostura de la noria, llaman a manifestarse el próximo lunes en la Presidencia Municipal para exigir solución.

Integrantes de yoga, baile y del Club de Corredores, se sumaron al riego simbólico que se hizo, en donde cada uno regó alrededor de 25 árboles, sobre todo los que fueron plantados recientemente entre Grupo Modelo y el Ayuntamiento de Torreón.

Temen que los árboles se mueran por la falta de agua, según lo manifestaron con la manta que llevaron en la que dice "¡Se muere El Bosque, sálvalo!".

Los inconformes invitan a la ciudadanía a sumarse a la manifestación pacífica que se realizará el próximo lunes en la Presidencia Municipal en punto de las 8:30 de la mañana, en donde pedirán una solución inmediata.

Por su parte, Baldomero Huerta, administrador del Bosque, informó que desde el miércoles, el departamento de Servicios Públicos a través de Parques y Jardines, se sumó a las labores de apoyo que requiere el lugar enviando pipas de 10 mil litros cada una. El primer día se enviaron alrededor de 20, así como un par del Cuerpo de Bomberos.

Dijo que los trabajos de reparación de la noria ya iniciaron por lo que el apoyo que reciben del citado departamento seguirá en tanto no esté lista.

La reparación, dijo, podría tardar hasta una semana.

Por su parte, Susana Estens, titular de Medio Ambiente Municipal, informó que Bosque cuenta con 4 mil árboles, 200 de ellos recientemente plantados, los cuales entre el pasto, representan el 68 por ciento de la superficie total, el resto es construcción.

"Se requiere cuando menos un litro por segundo, de manera diaria", explicó la titular, lo que asegura se cubre con la aportación de Peñoles, que es de cuatro litros por segundo de agua tratada, más las pipas que envía Parques y Jardines.

Aclaró, "los árboles no nada más toman agua de la superficie, tienen raíces muy extendidas y profundas, buscan el agua, no necesariamente, que con un día de que se deje de regar es que no reciben agua, no es como una maceta", dijo la titular de Medio Ambiente.



Apoyo. Deportistas laguneros se unieron para regar simbólicamente el Bosque Venustiano Carranza. (EL SIGLO DE TORREÓN)

