Declaran prioridad anulación en Coahuila

La Comisión Permanente del PAN declaró como "prioridad nacional" la anulación de la elección de Gobernador en Coahuila y llamó a sus mandatarios estatales a impulsar en la Conago la defensa de la democracia en ese Estado.

"La Comisión Permanente del Consejo Nacional del PAN exhorta a los gobernadores emanados de sus filas a impulsar en el seno de la Conago, así como a los legisladores federales y locales, la defensa activa de la democracia en Coahuila, amenazada por el régimen autoritario en las pasadas elecciones", indicó.

Antes de que concluya su reunión, que inició esta tarde con la asistencia del ex candidato panista Guillermo Anaya, la Comisión integrada por gobernadores y ex gobernadores, ex presidentes del partido y miembros del Consejo Ejecutivo Nacional emitió un comunicado donde informó que se acordó respaldar las acciones jurídicas y políticas que se han llevado a cabo ante el presunto fraude electoral en Coahuila.

"Nuestro País no puede retroceder en materia electoral, como pareciera pretender el PRI-Gobierno, por lo que convocar a una nueva elección en Coahuila es clave para el desarrollo democrático de México", sostuvo.

Durante la sesión de la Comisión Permanente del blanquiazul efectuada ayer, ganó terreno la propuesta de construir un frente opositor.

El dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, desactivó anoche la presión de Margarita Zavala para definir tiempos y mecanismos internos para elegir candidato presidencial rumbo a la contienda de 2018.

En tanto, la ex primera dama atemperó sus exigencias y planteó la instalación de una "mesa de aspirantes" deliberativa hacia 2018.

Tanto Anaya, como el ex Gobernador poblano Rafael Moreno Valle y el ex dirigente nacional Gustavo Madero defendieron en la deliberación la ruta de construir frente opositor.

En su intervención, Anaya también alegó progresos en población gobernada por su partido y expresó su respaldo a la construcción del frente opositor, que de hecho él mismo había empujado, hace un mes, con la lideresa nacional perredista Alejandra Barrales.

En el cónclave generó desconcierto la repentina salida de Moreno Valle, después de haber puesto sobre la mesa la opción del frente amplio, con una "oferta programática" que resulte atractiva a ojos del electorado. El poblano había sostenido ante la prensa que "no es hora" de pensar en elegir al candidato presidencial.

En un tono inusualmente conciliador, Margarita Zavala intervino y dio lectura a un texto en el que sugirió la instalación de una "mesa de aspirantes" para encaminar al blanquiazul hacia las presidenciales del próximo año.

"Tenemos una oportunidad única para ganar", alegó la esposa del ex Presidente Felipe Calderón, quien estuvo ausente en el cónclave por hallarse en Boston.



