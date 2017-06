'Apagan' familias pleito de Cumbres e Irlandés

ASEGURAN QUE LES DARáN A SUS HIJOS UN 'CASTIGO EJEMPLAR'

Las familias de los cinco lesionados en la riña de los colegios Irlandés y Cumbres no presentarán ninguna denuncia porque llegaron a un arreglo en el que cada quien pagó los gastos médicos de su hijo y le impondrá un castigo "ejemplar".

"Cuando hay una pelea en la que no participa la delincuencia organizada sino jóvenes que han tomado malas decisiones, no se debe llegar a lo penal, sino poner límites. No queremos jóvenes en cárcel por una pelea donde están ellos platicando y conciliando, además este tipo de conflictos no se persigue de oficio, si no se presentan a denunciar, la procuraduría no tendrá poder para accionar porque ya se llegó a un acuerdo extrajudicial", refirió el abogado.

En conferencia de prensa, Jorge García Villalobos, presidente del Consejo Nacional de la Abogacía y en representación de las familias detalló que la riña no fue entre estudiantes graduados, sino amigos o conocidos que llegaron al "after" ya con un grado de intoxicación que derivó en está agresividad. "Un joven creyó escuchar que lo insultaron y ahí comenzó la batalla campal".

Precisó que de los jóvenes heridos ninguno es menor de edad; tienen entre 18 y 23 años y destacó que contrario a lo que se había señalado, en la trifulca ocurrida el fin de semana no participó ningún escolta. Estos invitados ingresaron al recinto alrededor de las dos de la madrugada luego de pagar mil 500 pesos.

"No hubo participación de guaruras, y éstos tampoco prohibieron el acceso o salida por la puerta principal, así lo reportaron quienes estuvieron ahí. Además un escolta no puede entrar para defender a nadie a menos que sea extremadamente necesario, debe ser tolerante y no mostrar prepotencia, además de estar certificados", aseguró el también aspirante a fiscal anticorrupción.

El defensor aseguró que el hecho de no presentar una denuncia no significa que se minimicen los hechos, sino que las partes se otorgaron los perdones. "En este caso, las familias se conocen y son amigos, no es necesario presentar denuncias correspondientes, ayer estaban reunidos todos, papás e hijos platicando, planeando como iban a salir del problema, no podemos impulsar a estos muchachos a denuncias y demandas sin fundamento, nadie debe sacar provecho de un caso tan lamentable".

Especial

Rivalidad Ambos colegios pertenecen a los Legionarios de Cristo. Ambos colegios pertenecen a los Legionarios de Cristo. ⇒ La presunta rivalidd es reciente y se derivó de un torneo de fútbol, así lo informó Joaquín Quintana, presidente de la organización Convivencia sin Violencia. ⇒ Buscan evitar pleitos entre estudiantes en las fiestas.

Trifulca. El abogado aseguró que no se minimizan los hechos, sólo se llegó a un acuerdo.

Etiquetas:

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...