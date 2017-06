Detectan drogas y 'armas' en mochilas

TORREÓN, COAH.-

Han hallado objetos punzocortantes y revistas para adultos

TORREÓN, COAH







COMENTAR

En lo que va del presente ciclo escolar 2016-2017, se han encontrado metanfetaminas, objetos punzocortantes y revistas para adultos en las mochilas de los estudiantes, principalmente en los niveles de primaria y secundaria.

"Metanfetaminas, algunas pastillitas, muy poquitas, no ha sido de gravedad, no hay nada que nos ponga en alerta, son descuidos mínimos, pero el informe general es que no hay signos de alarma. En preescolar también se hace un muestreo, somos previsores y las mamás son las que revisan", dijo Antonio González, coordinador de Servicios Educativos en La Laguna de Coahuila.

Durante los operativos mochila, el funcionario detalló que se mantiene una coordinación con la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Por su parte, la Secretaría de Educación (Sedu) en Coahuila, informó que con apoyo de la plantilla docente y de los padres de familia, se continúa aplicando el programa "Mochila Sana y Segura" en los planteles educativos, con el propósito de evitar incidencias de conducta, así como de prevenir conflictos al interior de los centros escolares.

"Lo anterior se ha logrado sin transgredir la intimidad de las niñas y de los niños, respetando sus derechos humanos y anteponiendo el interés superior del menor, a fin de garantizar la integridad de los alumnos y su derecho a la educación", informaron las autoridades educativas.

Así mismo, se dio a conocer que en todas las instituciones educativas al iniciar el ciclo escolar se hace de conocimiento a los padres de familia el Reglamento Interno de la Escuela.

Este último regula el uso de teléfonos celulares, tabletas electrónicas o cámaras fotográficas, con la finalidad de lograr una convivencia armónica y que no sean motivo de distracción para los alumnos de sus actividades escolares.

"La orden que tienen los maestros, es que los alumnos apaguen sus celulares mientras estén en clase y los usen cuando salgan de la escuela. Sabemos que los padres de familia les proveen de celulares para situaciones de emergencia", afirmó González.

En este sentido y con motivo de los preparativos para el próximo ciclo escolar 2017-2018, la Sedu llama a los padres de familia a que, después de realizar la inscripción de sus hijos e hijas, estén atentos a las citas para juntas que se harán por parte de la dirección del plantel, esto para que conozcan el reglamento escolar, los programas que en su escuela se aplican y para que se involucren en la toma de decisiones de la comunidad educativa.

Objetivos

Revisiones.

-El año pasado, las autoridades educativas en la región, también "decomisaron" marcadores indelebles.

-Operativo "Mochila Sana y Segura" está vigente desde el mes de octubre de 2014.

-Se busca evitar que estudiantes introduzcan objetos que atenten contra su integridad física, psicológica y emocional.



Vigilantes. Según la Secretaría de Educación en el Estado de Coahuila, se mantiene el programa de "Mochila Sana y Segura" en los planteles educativos. Quieren evitar incidentes en las escuelas.

Etiquetas:

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...