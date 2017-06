Kim Kardashian alquilará vientre

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO.- En total de 45 mil dólares pagados en 10 mensualidades, así como diversas cláusulas en caso de pérdida del bebé durante la gestación, son algunos de los detalles que se han filtrado en las últimas horas sobre el contrato que firmará la mujer que Kanye West y Kim Kardashian han escogido para concebir a su tercer hijo.

La información, publicada por la cadena informativa del mundo del espectáculo, TMZ, dejó en claro que el matrimonio ha llegado a un acuerdo con la agencia de contrato para poder tener un tercer hijo, y un miembro más en una de las familias más influyentes del espectáculo y la farándula en todo el mundo.

Con respecto a dichos detalles, cabe mencionar que la pareja se estaría comprometiendo a pagar diversas cantidades de dinero según algunas situaciones que puedan presentarse. Por ejemplo, si la mujer da a luz a mellizos o gemelos, los Kardashian-West deberán pagar solamente 5 mil dólares adicionales para cada hijo.

Además, el contrato también tiene apartados dedicados a posibles abortos espontáneos, los cuales se pagarían con 4 mil si sucede en los primeros meses de gestación. Actualmente, TMZ reveló que Kim y Kanye ya han abonado 68 mil 850 dólares a la agencia de vientres de alquiler, a modo de fianza para iniciar el cumplimiento del contrato.

El acuerdo obliga a la madre subrogada a no fumar, beber alcohol o ingerir drogas durante los nueve meses de embarazo. Tampoco deberá mantener relaciones sexuales durante las semanas previas a la implantación del embrión y tampoco durante tres semanas posteriores a este proceso.

Otros aspectos más peculiares del contrato obligan a la madre sustituta a no abordar el metro, no teñirse el cabello, no cambiar o tocar cajas de arena para gatos, beber más cafeína de lo acostumbrado y comer pescado crudo.

Hasta el momento, los Kardashian-West tienen dos hijos engendrados de forma natural, llamados North y Saint West. Sin embargo, TMZ aseguró que la pareja anhela tener otra niña, algo que parece difícil, luego de que se le detectara placenta accreta a Kim, una condición que consiste en una excesiva adherencia de la placenta a la pared uterina y que causa hemorragias vaginales.

