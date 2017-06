'No sé si quiera que vendamos alcohol'

TORREÓN, COAH.-

RESPONDEN COMERCIANTES DE PASEO MORELOS A ALCALDE

"No sé si (Jorge Luis Morán) quiera que todos vendamos alcohol para reactivar el Paseo Morelos y alcoholizar a toda la sociedad, pero no todos queremos hacerlo y tampoco poner un valet parking en nuestro negocio para que pueda llegar gente de la alta sociedad nada más", respondió Vanessa García Blancas integrante del Consejo Morelos, a las declaraciones hechas por el alcalde Jorge Luis Morán Delgado sobre el Paseo Morelos.

El alcalde dijo que pese a el cierre de negocios tradicionales y las quejas de los comerciantes, la obra no es un fracaso. Señaló que él personalmente durante dos años dialogó con los comerciantes que ahora sólo se quejan de bajas ventas, pero "no se acuerdan" que el reto era también modernizarse.

García Blanca comentó que desconoce con qué grupo de comerciantes dialogó, pues en un principio se acordó la flexibilidad y adaptación del mismo a las necesidades de la gente y de los comerciantes, lo que finalmente no se cumplió.

"No sabemos con qué tipo de grupos se reunió porque justo en lo que quedamos Gerardo Berlanga, de Obras Públicas, es que la calle iba a quedar adaptada y acondicionada para las diferentes dinámicas que se pudiera generar después del resultado de tener una calle semipeatonal". Añadió además que el Paseo Morelos no ha sido reactivado en su totalidad. "En el tema de la peatonalización porque no está diseñada para caminar es una lengua de concreto de kilómetro y medio donde no hay sombra adecuada para que la gente pueda caminar bajo los 43 grados a lo que hemos llegado". Calificó además como excluyentes las declaraciones de Morán Delgado al referirse a la modernización de los negocios, pues dijo que no representan el sentir de comerciantes que buscan continuar con sus negocios tradicionales y considera que en el proyecto no se ha tomado en cuenta: la cultura, vivienda, esparcimiento y recreación, sólo a la vida nocturna.

Opinión. Consejo Morelos lamenta las declaraciones del alcalde Jorge Luis Morán Delgado.

