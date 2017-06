INE no va a indagar a funcionaria

CAUSA POLéMICA

El Instituto Nacional Electoral (INE) no investigará el caso de la funcionaria de casilla Lydia Irashema Riestra Delgado, que fue identificada como presunta empleada del Ayuntamiento de Torreón, según una publicación de los diarios el Norte y Reforma.

La funcionaria tampoco será rescindida, pues hoy concluye su contrato.

Lydia Irashema Riestra Delgado, había sido ya motivo de polémica, al ser exhibida en redes sociales al momento de estar en una tienda de conveniencia con paquetes electorales, por lo cual existe una denuncia ante la Fepade, pero en contra de quienes realizaron el video por presunta violencia de género.

Sin embargo ayer los diarios exhibieron la nómina del mes de marzo, en donde Riestra Delgado aparece como Auxiliar Jurídico con número de empleado 033090 y sueldo mensual de 9 mil 800 pesos.

Karina Hernández Trejo, Vocal Ejecutiva del Distrito 05 del INE en Torreón, dijo que el instituto desconocía esta situación, pues la capacitadora firmó bajo protesta no estar laborando.

"En el caso del personal que está contratado por honorarios, firman una declaratoria bajo protesta de decir verdad (…) nosotros lo que hacemos es darles esa declaratoria para que manifiesten que cumplen con los requisitos"

"Hay canales de supervisión, está el supervisor y el vocal de capacitación, si el supervisor detecta que la persona no está viniendo cuando se le está convocando, que no entrega sus cargas de trabajo, que tienen metas que se tienen que cumplir de manera diaria, semanal y mensual y no lo está haciendo, se ve con el capacitador por qué no está cumpliendo con las cargas de trabajo y si detectamos que está trabajando, les decimos: 'trabajas aquí o trabajas allá y ellos deciden'".

"No sé si allí tengan 'aviadores' porque ella estuvo trabajando aquí, en las actividades que se requirieron ella estuvo aquí, cuando fue el conteo y sellado, estuvo, el día de la jornada electoral estuvo haciendo sus actividades normales".

Añadió que se le dio una oportunidad de trabajar debido a que Riestra Delgado trabajó en 2012 en el IFE; en 2013 en el IEPC de Durango, en 2015 en Gómez Palacio como capacitadora "entonces ella tiene experiencia electoral, no teníamos ningún antecedente para decir te vamos a investigar".

Además la vocal dijo que el INE es una institución que actúa de buena fe.

"Si la persona dice yo declaro bajo protesta de decir verdad, que no milito en un partido político, nosotros somos una institución que obra de buena fe, no nos dedicamos a investigar en los antecedentes de la gente".

Al cuestionarle si puede haber otros casos similares, visiblemente molesta respondió: "Si vino a cuestionarme créame que no la vuelvo a atender". Sin embargo, luego continuó con la entrevista en la que reiteró que el caso no sería investigado.

