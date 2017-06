Se cometieron tres ejecuciones cada hora durante mayo

EN LOS PRIMEROS CINCO MESES DEL AñO, EL SECRETARIADO CONTABILIZA NUEVE MIL 916 CARPETAS

El pasado mes de mayo fue el más violento de los últimos 20 años, al contabilizar dos mil 186 carpetas de investigación por homicidio doloso. Cada hora se cometieron tres asesinatos a nivel nacional.

La cifra de homicidios dolosos registrada en mayo es la más alta desde 1997, año en el que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) comenzó a contabilizar las denuncias recibidas en procuradurías y fiscalías del país.

Especialistas coincidieron en que la falta de políticas enfocadas a combatir este delito y el reacomodo de los cárteles de la droga favorecen el alza de ejecuciones y causan una "tendencia de aumento sostenido".

Esta cifra posiciona a mayo de 2017 como el más violento desde que se tienen registros, superando 10.25 % al quinto mes de 2011, cuando se hubo dos mil 131 carpetas de investigación por asesinato.

Alejandro Hope, especialista en temas de seguridad, dijo que el alza en asesinatos está influida por los cambios en la organización de células criminales y es probable que en los meses restantes no se logre un resultado positivo.

"Esto puede estar relacionado con los equilibrios que se buscan en el mundo criminal, cambios en el mercado de drogas. No hay muchas señales alentadoras. El escenario es que va a seguir esta tendencia de aumento sostenido", comentó.

Las víctimas que registró el secretariado en este período fueron dos mil 452, debido a que varias carpetas de investigación tienen más de un afectado.

Hope prevé que el número de víctimas del SESNSP al finalizar 2017 sea de más de 27 mil. En total, durante los primeros cinco meses del año, el secretariado contabiliza nueve mil 916 carpetas de investigación iniciadas a en el país por homicidio doloso. En 2011, los primeros cinco meses contabilizaban nueve mil 466.

Estas cifras perfilan al presente año como el históricamente más violento. Respecto al mes anterior, el secretariado reportó un aumento de 11.18 %, al sumar 231 casos más; en abril la cifra de carpetas de investigación fue de mil 955.

Especialistas, académicos y organizaciones no gubernamentales han señalado la urgencia de fortalecer las instituciones de seguridad y la implementación de programas de prevención del delito.

La campaña México Sin Homicidios propone cinco ejes: programas de desarme; fortalecimiento de los modelos policiales; diagnósticos de seguridad para focalizar la violencia; programas de prevención de homicidios y la reducción de la impunidad.

"No se están haciendo políticas públicas o programas donde el objetivo sea reducir el homicidio", advirtió Cecilia Real, coordinadora de la campaña.

Paulina Arriaga, de Desarma México, alertó sobre la urgencia de reforzar los decomisos de armas, porque "no veo ninguna acción o reacción concreta del gobierno, no hay ninguna política pública que proponga menos homicidios al final del año".

Orlando Camacho, director de la organización México SOS, comentó sobre la necesidad de fortalecer las instituciones policíacas, comenzando por el ámbito estatal. "No hay Ejército que alcance, no hay Marina ni Policía Federal que alcance hasta que no tengamos policías sólidas y también es importante la prevención del delito", dijo.

Aída Valero Chávez, investigadora en temas de seguridad pública de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, mencionó que si bien no es culpa del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, existe una crisis de gobernabilidad, en la que predomina la impunidad y la ineficiencia.

"Hay crisis de gobernabilidad, falta de legalidad y de preparación oportuna por parte de quienes imparten justicia, lo que deriva en impunidad e ineficiencia", alertó la especialista.

En otros delitos de alto impacto también se registró un aumento respecto al mes de abril. El secuestro incrementó ocho casos, al pasar de 92 a 100 denuncias. El número de víctimas que reporta el secretariado por este delito es de 111. En materia de extorsión la cifra subió de 416 a 522, con 535 víctimas.

Procuradurías y fiscalías reportaron cinco mil 208 denuncias por robo de vehículo con violencia; en abril fueron 4 mil 386 y en este delito cometido sin violencia se pasó de 10 mil 35 en abril a 10 mil 368 el quinto mes del año.

Urge solución. Especialistas han señalado la urgencia de fortalecer las instituciones de seguridad y la implementación de programas de prevención del delito.

