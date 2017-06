Irlandés vs. Cumbres, rivalidad desde hace 13 años

CIUDAD DE MÉXICO.-

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

En los últimos 13 años, la organización Convivencia sin Violencia ha tenido conocimiento de cuando menos 100 casos de enfrentamientos entre estudiantes alcoholizados en contextos de reuniones en escuelas particulares, informó Joaquín Quintana, presidente de esa organización.

En el caso del pleito entre estudiantes del Instituto Irlandés Masculino y del Instituto Cumbres, en el marco de una fiesta de graduación, cuatro jóvenes resultaron con fracturas en la nariz y tuvieron que ser hospitalizados, sin que hasta el momento se haya presentado una denuncia por el hecho.

La presunta rivalidad entre ambos colegios es "reciente" y tiene su origen en los enfrentamientos de fútbol en el Torneo de la Amistad, que se realiza cada año en los colegios que pertenecen a la orden de los Legionarios de Cristo, asegura Joaquín Quintana, quien es egresado del colegio Cumbres al igual que sus hijos.

Otra de las diferencias que existen entre ambos colegios, relata, es que el instituto Irlandés "es más caro y elitista", y que admite a una menor cantidad de estudiantes, tiene generaciones muy pequeñas, pero en realidad se trata de "colegios hermanos" puesto que pertenecen a la misma organización.

"Llevamos muchos casos durante el año, no sólo durante las graduaciones, y hemos avisado a los colegios que prevengan estas situaciones y no lo toman tan en serio. Es importantísimo prevenir esto antes de que sucedan en las fiestas hechos en los que terminan los jóvenes en el hospital y, gracias a Dios, en este caso sólo hubo cuatro chavos que se internaron por narices rotas, y no tengamos otra cosa que lamentar", dijo.

Quintana fundó su organización después de que en 2004, al salir de una fiesta de graduación, su hijo José María fue agredido por un grupo de adolescentes menores de 17 años y, bajo el efecto del alcohol, lo golpearon entre todos. El joven sufrió 27 fracturas en la cara y casi pierde un ojo.

"Después de unos días nos tranquilizamos, contratamos a alguien que investigara quién había sido y los demandamos. Nos enteramos de que los chavos presumían lo que habían hecho y los papás nunca buscaron un acercamiento para saber cómo estaba mi hijo o para pedir una disculpa (...) Lo más triste de esta experiencia fue que los papás de los golpeadores insistieron en negar lo que sus hijos hicieron, y lo que realmente les dolió fue tener que pagar 70 mil pesos".

Los jóvenes se conocen e identifican puesto que asisten a los mismos lugares, antros y bares de Arcos Bosques, Polanco, y Bosques de las Lomas.

"Los chavos son hasta primos, amigos, por eso estaban los del Irlandés en la graduación del Cumbres. Un chavo me dijo que después de la pelea algunos se fueron juntos, se abrazaron. La verdad es una estupidez de juniors. Puede existir la rivalidad porque juegan futbol, pero es normal y siempre ha pasado en las escuelas, pero no es algo espantoso", detalló Quintana.

No contienen agresión. Como antecedente del enfrentamiento del 16 de junio está la expulsión que anunció el Irlandés el 12 de junio de un "número muy exiguo" de estudiantes que participaron en la edición de un video que se presentó en la ceremonia de graduación de los alumnos de sexto grado de preparatoria, a principios de este mes de junio, en el que se hacía mofa de los jóvenes del Cumbres.

"Les supondrá no presentar exámenes finales y tener que acreditar el grado presentando exámenes extraordinarios; además de verse privados de cualquier otra distinción académica o deportiva (medallas y/o diplomas)", señala una carta del director general del Instituto Irlandés Masculino, el sacerdote Francisco Casas, a la que tuvo acceso El Gran Diario de México.

Pero cuatro días antes, en una carta del padre Francisco Casas, director del Irlandés, admite que en el video de la generación presentado la semana anterior hubo "personas e instituciones" que se vieron lastimadas, por lo que los involucrados fueron expulsados.

La disculpa. Ese 12 de junio Francisco Casas dirigió una carta a la comunidad del Instituto Irlandés donde señala que recibió "con pena" la noticia de que el video proyectado en la cena de graduación de los alumnos de la Preparatoria "no era aquél que se presentó y fue autorizado por la dirección del colegio".

En su relato agrega que a pesar de que se trata de una cena y un video elaborado por los alumnos a título particular, la escuela se hace responsable de "cuidar y preservar los valores de nuestra institución, que son los de avalar a un hombre íntegro".

En su programa "Despierta" en Televisa, Carlos Loret difundió el lunes testimonios de jóvenes del Cumbres que fueron golpeados por integrantes del otro colegio, y refirió que en la fiesta del 9 de junio del Irlandés se reprodujo un video en el que se hacía mofa de los alumnos del Cumbres, así como de los colegios Vistahermosa y Americano.

Jóvenes del Irlandés firmaron una carta en donde señalaron que algunos de sus compañeros influyeron sobre el editor del video para que cambiara el que había sido corregido por la dirección para estar acorde con los principios de la escuela por otro con las burlas a otras instituciones.

Agrega que los jóvenes firmaron una carta asumiendo una serie de criterios con esa lógica pactada con las autoridades escolares e incluso revela que se hizo un contrato formal con el editor del video, para asumir que esos serían los contenidos.

En cambio lo que se proyectó a ritmo de rap, decía: "En el Vistahermosa eso es otra cosa, no son las hermosas tampoco las chismosas; hablo de ustedes, bola de mariposas, el mínimo son sanos, no como el Americano, les gustan los peruanos, del tamaño del gabano. Pollo confundido aplicó la de Salcido y fue sorprendido por un desconocido. Amigo, tú eres del Cumbres, tú lo puedes ver, lo grande que es del Irlandés", se escucha en el fragmento del video difundido el lunes pasado en Televisa.

Editor sancionado. El sacerdote advierte que el incumplimiento del contrato por parte del editor al presentar "con engaño un video no autorizado" derivará en las consecuencias y penalizaciones pactadas y firmadas.

"Adicionalmente el equipo de asesoría legal del colegio valorará si procede fincarle alguna otra responsabilidad por el daño moral".

Para ese momento, Casas reconocía que no tienen información acerca de quiénes fueron los jóvenes que participaron en la manipulación del video.

Ante los hechos, aseguró, "he pedido, y entiendo que el comité de graduación de la generación 2017, a su vez, ha pedido disculpas a las personas e instituciones que debido al video se hayan visto lastimadas".

El deslinde. El lunes, ambas escuelas divulgaron un comunicado conjunto en el cual repudiaron los hechos de violencia ocurridos en la Expo Santa Fe y señalaron que "este es un festejo que anualmente organizan los alumnos y sus familias, independientemente de las ceremonias académicas de graduación que sí son organizadas por cada colegio".

El problema de la violencia generada por el alcohol en fiestas, señaló Quintana, se agrava en la temporada de graduaciones porque los adolescentes pueden llegar a pasar bebiendo grandes cantidades de alcohol durante jornadas de más de 12 horas, en una tendencia conocida como "binge drinking".

"Los padres de familia han dejado su papel de autoridad, se han vuelto súper laxos vienen estos problemas como el que se dió: si hay exceso de dinero, exceso de cosas, se junta la prepotencia y es una combinación fatal: el alcohol y la prepotencia detona la violencia más rápido", dijo.



Los jóvenes se conocen e identifican puesto que asisten a los mismos lugares, antros y bares de Arcos Bosques, Polanco, y Bosques de las Lomas. (ESPECIAL)

Etiquetas: Riña Cumbres

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...