Timbiriche, listos para reencontrarse

CIUDAD DE MÉXICO.-

Sin Paulina Rubio ni Thalía, Timbiriche regresará a los escenarios por tercera vez

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

Sin Paulina Rubio ni Thalía, el grupo mexicano Timbiriche confirmó su tercer reencuentro musical y será a partir del 13 de septiembre a través de varios conciertos en el Auditorio Nacional de esta ciudad y otras plazas del país.

La alineación para conmemorar el 35 aniversario de la agrupación estará conformada por Benny, Sasha, Mariana, Diego, Érik y Álix, revelaron los integrantes en conferencia de prensa, ante más de un centenar de medios de comunicación.

"Paulina está no sé si entre Miami o España, pero ella no necesita invitación para estar en esta reunión. Es una semilla fundamental en Timbiriche y, como hace 10 años, la vamos a extrañar profundamente, pero su agenda no cuadraba con las fechas", explicó Sasha Sökol.

Este 2017 se festejan los 35 años de que Timbiriche se dio a conocer en los escenarios, por lo que, aseguró la cantante, el reencuentro no puede llevarse a cabo en otro momento.

"Cambiar el aniversario es difícil porque sucede cuando sucede y no cuando queremos que suceda. Muy probablemente se una a la gira en algún momento, quizá en alguna presentación y desde donde estemos le echaremos porras a su proyecto personal", añadió.

Benny Ibarra destacó que Paulina "tiene disposición y ganas de jugar con sus cuates de la infancia. Ella lo soltó (la noticia) antes que cualquiera de nosotros y lo cierto es que era un secreto a voces. Quienes hicieron que esto sucediera son los fans y ustedes (la prensa)".

En los últimos días trascendió que Thalía, Eduardo Capetillo, Bibi Gaytán y Edith Márquez también formarían parte de la alineación; sin embargo, ninguno de ellos está confirmado.

"La invitación está abierta a todos los Timbiriches. Tenemos muchas ganas de que Thalía nos acompañe. Hace unos días lanzó 'Junto a ti' como sencillo de su nuevo disco. Lo grabó con Érik, Benny y conmigo. Todos tenemos una relación amorosa y cercana a través de la música y de la amistad", destacó Sasha.

Respecto a Edith, Eduardo y Bibi, afirmó que se busca coincidir con ellos.

"Debido a que la gira será de algunos meses, quizá haya espacio para que suceda y no sólo ellos, quizá también Miguel Bosé (su padrino) y otros artistas que nos han influenciado. Queremos recalcar que es una reunión incluyente y nos gustaría disfrutar el escenario con varios personajes".

Mariana Garza destacó que Timbiriche vuelve porque el público lo pidió y para ellos es un gran honor atender a ese llamado:

"Hace 35 años comenzamos cantando Timbiriche y Hoy tengo que decirte papá. Tiempo después, hay nostalgia de la gente y también para nosotros es muy gozoso reunirnos. Tenemos carreras muy sólidas, todos estamos continuamente aportando mediante diferentes maneras y gracias a Dios, nos va muy bien, pero sabemos el poder inmenso de estar reunidos.

"Alguna vez me dijeron que un proyecto es apetecible si te gusta la música, te caen bien los personajes con los que vas a trabajar y si hay buen dinero. En este caso, todo lo es", resaltó Sasha.

Acerca de la "fiesta" que desean armar, Benny Ibarra mencionó que están acostumbrados a los espectáculos que realmente seduzcan, impacten y estén a la altura de 35 años de música.

"Ganaríamos más dinero si queremos salir a cantar con un foco de taquero, pero no será así, queremos que sea algo muy emotivo. Llevamos mucho tiempo preparando el espectáculo, el cual estará basado en las emociones.

"Podrá llegar alguien con más presupuesto para echar más confeti, chispas y explosiones, pero a Timbiriche lo caracteriza la sencillez y la elegancia. Le vamos apostar a un concierto interactivo en el que las estrellas sigan siendo las canciones", subrayó.

Álix Bauer mencionó que incluso planean grabar algunos temas inéditos para incluirlos en un material discográfico que se extraiga de los conciertos de la gira. Serán letras positivas y de muchas emociones, adelantó Érik.

Este jueves, los seis se reunirán para escuchar, de entre 60 opciones, los temas que conformarán el repertorio del espectáculo. Incluso, solicitarán a sus fans que propongan las cinco canciones que no deberán faltar.

Sasha y Érik comentaron que estaban produciendo su nuevo disco como solistas, proyectos que se mantendrán en pausa para dar prioridad a Timbiriche.

Aunque por el momento no lo pueden revelar, Benny adelantó que habrá muchas sorpresas que se irán destapado conforme se acerque la fecha inicial.

Timbiriche se presentará del 13 al 15 de septiembre en el Auditorio Nacional. En Monterrey estará los días 12 y 13 de octubre; y en Guadalajara 19 y 20 del mismo mes. Diego Schoening indicó que todos están abiertos a incluir más fechas.

La agrupación se reencontró por primera vez en 1998, en el Festival Acapulco; en 2007 celebró su 25 aniversario, y este año festejará 35 años de haberse dado a conocer.

Bandas que jamás volverán a juntarse

Las reuniones de bandas ha sido "un as bajo la manga" para hacer vibrar de nuevo a sus fans, y para ganar dinero, pero estos artistas nunca volverán a estar juntos:

-Los Beatles: La muerte de John Lennon en 1980 hizo imposible la reunión de la banda.

-Led Zeppelin: El baterista Jonh Bonham murió en 1980.

-Queen: La última aparición de la banda fue en la entrega de los premios Brit Awards en 1990.

-Oasis: Debido a los fuertes conflictos de los hermanos Gallagher es casi imposible que los veamos de nuevo juntos en un show.

The Police. Formada en los 70 sufrió las primeras rencillas por el liderazgo que adaptó Sting, lo que aumentó las peleas entre los demás integrantes del trío.

- The Clash: Terry Chimes y Mick Jones abandonaron el grupo. Tras presentarse en el Festival de California, anunciaron su separación.

- The Smiths: A pesar de las ofertas no se ha logrado la reunión tan esperada.

- Guns N´Roses: Considerada una de las más grandes bandas de rock de los 80 y 90 sus integrantes están peleados.

- Sex Pistols: Rotten dejó la agrupación y aseguró que se sentía estafado, todo había sido una farsa de la que no quería formar parte.

- R.E.M: Famosos en los 90, el 21 de septiembre de 2011 anunciaron que ponían fin a su etapa como grupo en malos términos.

- Sonic Youth: En 2011 anunciaron que la mejor decisión era separarse pues ya no se llevaban bien.



Etiquetas:

Más de Espectáculos

... Anterior Siguiente ...