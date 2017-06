Dejan sin pago a los maestros

SE REPORTAN PLANILLAS INCOMPLETAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Además de reportar plantillas incompletas en las instituciones educativas y de "lamentar" la infraestructura física de varios planteles de los 11 municipios que les toca administrar, la Subsecretaría de Educación en La Laguna de Durango mantiene unos 600 pagos pendientes a asesores técnicos pedagógicos temporales y docentes federales y estatales, correspondientes a ciclos escolares pasados como 2014-2015 y 2015-2016.

Cuitláhuac Valdés Gutiérrez, subsecretario de Educación en la región, dijo que los pagos no se realizaron durante la pasada administración estatal -de Jorge Herrera Caldera- "por omisión, negligencia e irresponsabilidad".

"Es muchísimo dinero, yo no le puedo exigir a un maestro si no le pago. Yo no puedo avanzar en el tema educativo cuando hay un problema de rezago administrativo, pagos pendientes de ciclos pasados, escuelas sin plantillas completas, hay algunas cuestiones que tienen que ver en lo federal, que por omisión, negligencia y responsabilidad, no se llevaron a cabo, es con lo que estamos teniendo ahorita muchos problemas", expresó.

Por ejemplo, al menos 78 asesores técnicos pedagógicos temporales, esperan algunos pagos del ciclo escolar 2015-2016. A cada uno, se les adeuda alrededor de 17 mil 500 pesos,

Otros 210 casos por incumplimiento de pago se reportan en centros educativos de sostenimiento federal, del ciclo pasado y antepasado.

"Cuando yo les pido (a los maestros) que digan ellos qué es lo que sienten, me levantan la mano y me dicen que cuándo les vamos a pagar, que les debemos de ciclos pasados. A veces con los federales dice Fone (Fondo para el Pago Educativo), oye ya no es responsabilidad mía, ya se lo endosaron al Estado, las condiciones en las que está ahorita la entidad, son apremiantes", mencionó.

Ante este panorama, Valdés Gutiérrez dijo que desde el pasado mes de mayo y hasta el próximo mes de agosto, la Secretaría de Educación en el Estado de Durango estará realizando un análisis y diagnóstico de mejora legal y administrativa, a fin de conocer las condiciones en las que se encuentra la dependencia.

"Para saber cuáles son las fortalezas, pero sobre todo las debilidades, para poder administrativamente llevar los procesos e iniciar con un proyecto de mejora".

Para liquidar estos adeudos, el subsecretario aseguró que las autoridades educativas están realizando algunas gestiones ante el gobernador del Estado, José Rosas Aispuro e instancias federales.

