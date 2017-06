Continúa pretemporada del Santos en Cancún

Humberto Vázquez Frayre

TORREóN, COAH. - Santos Laguna entrenó en cancha y lo hizo acompañado de nueva cuenta por la fuerte lluvia que azota desde días atrás a Cancún, Quintana Roo.

En cuanto a la práctica matutina, los Guerreros llevaron a cabo a primera hora del martes, un entrenamiento completo en la cancha de su hotel de concentración, donde desarrollaron actividades físico-técnicas y espacios reducidos.

Para hoy, la escuadra al mando del "Chepo" de la Torre, volverá a entrenar a doble sesión, esperando que el clime mejore, para poder desarrollar ejercicios a tope sin que se arriesguen a una lesión por el terreno húmedo.

En cuanto a la concentración y ambiente, el seno interno de los laguneros es inmejorable, sobre todo con la presencia de algunos seleccionados nacionales juveniles, que participaron en la pasada Copa del Mundo Sub-20 celebrada en Corea del Sur.

Uno de ellos es el delantero Ronaldo Cisneros, quien anotó un par de goles con el representativo mexicano en tierras asiáticas, donde busca llenarle el ojo al técnico albiverde para ganarse una oportunidad en el Apertura 2017 de la Liga MX.

"La verdad muy feliz de estar de nuevo en casa, muy comprometido y muy feliz por esta nueva oportunidad que se me presenta".

El oriundo de Torreón, no perdió el tiempo y explicó sus metas durante la pretemporada, luego de haber realizado todo el proceso en las filiales santistas, donde incluso fue monarca con el equipo y hasta campeón de goleo individual.

"Llegar lo mejor posible al inicio de torneo, trabajar todos los días para que pueda ser tomado en cuenta. He sentido el respaldo de todo el Cuerpo Técnico y de los compañeros, para este torneo hacer las cosas lo mejor posible".

Cisneros, destacó la unión y el compromiso del grupo lagunero, ya que durante los entrenamientos, se da cuenta que sus compañeros están muy comprometidos, buscando el objetivo que es ser campeones del balompié nacional.

Por otro lado, compartió su experiencia en la justa mundialista, donde se llegó hasta los cuartos de final, siendo eliminado por Inglaterra, que a la postre se convirtió en campeón.

"Fue totalmente diferente, obviamente jugar un Mundial te da un plus importante, fue una experiencia nueva para mí, desde que llegas al aeropuerto, cómo te reciben, es algo extraordinario, los estadios de primer nivel y los rivales, que es lo mejor que hay en el mundo a nivel Sub-20".

El canterano de los Guerreros indicó que esa experiencia la toma como un aprendizaje más en su carrera, con mucha responsabilidad y orgullo de representar a la Comarca Lagunera y al Club Santos.

"Me siento contento por haber participado, obviamente me hubiera gustado llegar más lejos con el equipo, pero todo eso me sirve de aprendizaje para el futuro, para las cosas que vienen ahora".

