No se dejará

El cantautor lagunero Miguel Luna está pasando por una dura prueba de la que confía saldrá victorioso para seguir entregando su talento.

Durante gran parte de 2016, Luna andaba de arriba para abajo ofreciendo conciertos, pero antes de que finalizara el año su salud comenzó a mermarse. Tras hacerse una serie de estudios, los doctores le detectaron cáncer.

"2016 había sido muy ajetreado en cuanto a shows y viajes. Antes de que culminara el año, empezó a declinar mi estado físico que dio como resultado la detección de cáncer. Así que ahora en vez de conciertos, hoteles y viajes son hospitales, quimioterapias y cirugías.

"Digamos que estoy en una especie de 'vacaciones forzosas', o parafraseando una de mis canciones, supongamos que estoy 'Cerrado por reparación'", dijo el artista en entrevista con El Siglo de Torreón.

Miguel expresó que Dios le ha puesto esta prueba con el fin de poder franquearla y a su vez valorar cada momento de vida que, "Él nos regala, para así saber apreciar esa bendición de estar vivos. Habremos de 'brincar la tablita' de la mano de Dios nuestro señor".

Al preguntarle de dónde saca la fuerza necesaria para sortear esta batalla, el creador de Casi perfecto respondió que viene de adentro, "como lava hirviente de un volcán en erupción que quiere salir al exterior".

"Supongo que a eso le llaman las ganas de vivir, me siento como el animal herido que ve amenazada su vida y y ante ese peligro inminente corre y corre por puro instinto de conservación", detalló.

El pasado jueves, artistas como Ana Cirré, érik Rubín, Fato, Armando Manzanero, Carlos Cuevas y Reyli Barba se reunieron en el Centro Cultural Roberto Cantoral de la Ciudad de México con el objetivo de ofrecer un concierto a favor de Miguel.

"Los compañeros se solidarizaron y organizaron en una labor ardua para la realización de ese evento, en el cual obviamente me sentí arropado y querido por colegas, amigos y público en general", relató.

En fechas recientes, el oriundo de Torreón ha hecho a un lado su labor de compositor ya que ha concentrado sus fuerzas en vencer la enfermedad que lo aqueja.

"En estos meses de receso, curiosamente me he limitado más al alimento espiritual que al alimento creativo para el cual sinceramente no he tenido cabeza, así que he escrito solo una canción en siete meses y se llama Grano de Mostaza, dedicada a Dios y a la fe que Él me da para seguir viviendo", compartió.

Por otro lado, Miguel Luna confesó cuáles son sus canciones favoritas de todo el repertorio que ha compuesto.

"Si pudiera señalar las tres canciones más significativas en mi vida serían: No soy el aire, por ser mi primer clásico; Cómo hubiera sido, por ser una de mis canciones con mejor hechura tanto en lo lírico como en lo musical y Nudo Ciego, la cual es un canto al amor para siempre", puntualizó.

Aparecerá en cachito de lotería

El cantante Miguel Luna se encuentra muy contento porque su rostro aparece en una edición de la lotería nacional.

"Salir en un billete de lotería era un sueño que tenía desde niño, el cual se me ha concedido. Aparezco en el del sorteo de este 28 de junio.

"Así como éste, tengo aún muchos sueños por realizar, así que estoy seguro que Dios me va a permitir verlos", sostuvo.

