Visitantes temen que 'pulmón' muera

HAY UNA DESCOMPOSTURA DE LA NORIA

Una falla en la noria encargada del riego del Bosque Venustiano Carranza de Torreón, ha despertado una serie de inconformidades entre los visitantes que acuden a diario, quienes temen que este "pulmón" de la ciudad muera.

Así lo manifestaron en una pequeña manta que colgaron sobre la entrada de la avenida Juan Pablos en la que dice: "se muere el bosque, sálvalo", para que más corredores o visitantes en general se unieran a ese llamado.

"Se está secando el bosque, está en unas condiciones que da tristeza. Nosotros estamos acudiendo a los medios de comunicación para que alguien hago algo", dijo preocupada Ana María, quien a diario acude al Bosque para sus clases de yoga y baile.

Baldomero Huerta, administrador del lugar, reconoció que el Bosque Venustiano Carranza enfrenta un problema de desabasto de agua para riego desde hace casi dos semanas debido a la descompostura de la noria, lo que impide regar las 16 secciones en las que se divide.

Únicamente cuenta con el agua tratada que diariamente envía Peñoles, que llega a través de una tubería que atraviesa la calzada Cuautémoc hasta una pila al interior del Bosque, en donde después se distribuye a través de los aspersores.

Huerta, también reconoció que este problema no es nuevo, ya que desde hace casi un mes, la noria daba un funcionamiento a medias. Sin embargo, los visitantes del lugar aseguraron que es desde el mes de marzo que se comenzó a notar la falta de riego en el Bosque.

Anteriormente la administración contaba con un calendario de riego, el cual fue modificado para poder regar las secciones con los 3 litros por segundo que envía Peñoles al Bosque, a fin de atender las 16 secciones con las que cuenta. "Nosotros no hemos de regar el bosque, con el agua que recibimos de Peñoles. Bajamos la cantidad de agua para regarla más seguido, estamos haciendo lo necesario para regarlo; no es suficiente", reconoció el administrador.

Dijo que ya se le notificó al Municipio, pero aún no tienen fecha para su reparación. "El bosque no cuenta con recursos propios, aquí toda actividad dentro, no tiene ningún costo, no cobramos por ninguna actividad", dijo Huerta quien dijo que no se tiene una fecha para la reparación de la noria.

Proceso de riego Bosque Venustiano Carranza: ⇒ Cuenta con 16 secciones. ⇒ Recibe agua de la noria, ahora descompuesta, y por parte de Peñoles. ⇒ Peñoles entrega agua tratada; son tres litros por segundo. ⇒ Con el agua tratada que se recibe, se mantiene actualmente el bosque.

Estrategia. Con los 3 litros por segundo que recibe, se trata de regar el mayor número de secciones.

