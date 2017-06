Verdades y Rumores

Si creía que una vez terminada la jornada electoral tendríamos suficiente ya de golpes y ataques entre políticos en la provincia coahuilense, pues déjeme le digo que no. Luego de la batalla del pasado 4 de junio, la guerra continúa entre los priistas del equipo de Miguel Riquelme y los panistas partidarios de Guillermo Anaya. Los primeros han montado toda una estrategia que incluye mensajes en redes virtuales y declaraciones de altos funcionarios estatales, como el mismísimo gobernador Rubén Moreira, para afianzar la idea de que don Memo ya perdió y que lo que está haciendo se llama rabieta. Circulan videos en twitter y facebook en donde el PRI utiliza el mismo diseño de los logos de la campaña de Anaya pero sustituyendo la frase de “Coahuila cambia” por “Memo me miente”. Y es que, según las huestes tricolores, el panista ha estado diciendo mentirijillas sobre el número que dice tener y que le da el triunfo, número que asegura haber sacado de las actas que sus representantes de casilla le entregaron.

Y es que, aunque ha dicho una y otra vez que tienen las actas en la mano, nunca ha dado una cifra precisa. Peor aún, en una entrevista publicada en este diario dio otra versión, al decir que no era posible sacar un resultado exacto por que por lo menos 700 actas estaban ilegibles y que así estaban todas las de los demás partidos. A la guerra se ha sumado don Rubén, que ha roto el silencio en el que estaba desde la campaña y sobre todo en medio de los videos de su hermano Humberto, y ha dicho que don Memo sabe que perdió pero que el principal derrotado en la contienda fue Ricardo Anaya, pastor nacional del PAN que esperaba ganar Coahuila para justificar por más tiempo su permanencia el frente del partido y de paso venderse como un líder ganador con la posibilidad de convertirse en candidato presidencial. Pero los blanquiazules no se han quedado cruzados de brazos y están moviendo sus piezas con astucia para lo mismo asestar golpes a don Miguel que a la de don Rubén e, incluso, al preciso Peña Nieto y su partido. Respecto a ahora gobernador electo, los ediles blanquiazules han centrado sus baterías en todas las dudas que existen sobre el manejo de la nómina y las finanzas en el ayuntamiento que encabezó Riquelme hasta diciembre del año pasado. En el caso del gober Moreira, el tema central que están atacando los diputados panistas es el de la iniciativa para crear el Sistema Estatal Anticorrupción, con el cual, dicen, el mandamás provincial pretende armar su paquete de impunidad, es decir, para cubrirse las espaldas, y que no sea salpicado con los peliagudos temas de la deuda y demás travesuras financieras del moreirato. Sobre el PRI de Peña, los anayistas aprovecharon la visita a México del secretario general de la OEA, Luis Almagro, para hacerle un listado puntual sobre todas las marrullerías cometidas por el tricolor en las elecciones de Edomex y Coahuila, una película que el alto diplomático compró de inmediato y por la cual manifestó su preocupación. Por lo visto, la guerra va a seguir hasta que el Tremendo Tribunal Federal emita su resolución sobre si hubo o no chanchullo en la elección.

A propósito de las piedras en el camino del futuro gober -si es que los magistrados electorales no dicen otra cosa-, quien dicen está dispuesta a convertirse en un verdadero peñasco es la excontralora, exsíndica de vigilancia y futura diputada local, Natalia Virgil Orona. Como ya lo habían comentado nuestros subagentes, quien fuera el dolor de cabeza del extesorero torreonense Pablo Chávez Rossique ya anunció que ella no va a entrar al Congreso coahuilense a presentar iniciativas o proponer puntos de acuerdo, sino que su función exclusiva será la de revisar hasta la letra y números chiquitos de los estados financieros del gobierno provincial, por lo que a quien sea nombrado como secretario de Finanzas le espera un auténtico calvario, si nos apegamos a los ocurrido durante la administración municipal de Eduardo Olmos. Pero no sólo eso. Dicen que doña Natalia también le va a echar la mano al próximo alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, con la encomienda que le dio públicamente Guillermo Anaya de investigar todas y cada una de las travesuras que se hayan cometido durante la gestión de Riquelme como alcalde, continuada por Jorge Luis Morán. O sea que la futura diputada tendrá la oportunidad de pegar a dos bandas contra el mismo objetivo. Vamos a ver cómo lo hace, pero seguro se va a poner muy interesante.

Cuenta que tras la detención de Rafael Herrera Piedra, el primo incómodo del exgobernador de Durango Jorge Herrera Caldera bajo la acusación de daño patrimonial a la acusación estatal, el magistrado y expresidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Apolonio Betancourt Ruiz, corrió a tramitar de inmediato un amparo ante la justicia federal. El trámite lo llevó a cabo ante el Juzgado Tercero de Distrito el pasado día 15, apenas un día después de la detención de Herrera Piedra, lo cual generó muchas interrogantes sobre los motivos de dicha solicitud de amparo. Betancourt Ruiz se reincorporó luego de tener un permiso durante tres meses sin goce de sueldo, después de haber dejado la presidencia del Tribunal, lo cual desde entonces levantó muchas suspicacias sobre la posibilidad de que la actual administración estatal iniciaría o no una investigación para esclarecer su desempeño al frente del poder judicial. Incluso hubo sectores de la población que asumieron el retorno de Apolonio Betancourt como una burla, sobre todo después de la serie de señalamientos por presuntos actos de corrupción en su contra por parte de agrupaciones de abogados de la capital, en tanto que a nivel regional han prevalecido también las acusaciones en contra de jueces allegados al exmagistrado de manejar la justicia a su antojo.

La carrera por la presidencia de la República entró en una nueva fase el 5 de junio y los agudos observadores de la cosa pública nacional indican que en el duelo de dos que se espera que sea la elección, ya hay un contendiente firme, y este es Andrés Manuel López Obrador, que lleva por lo menos 12 años en campaña. El nombre del rival aún se conoce, lo único que se sabe es que pudiera ser tricolor o blanquiazul. Dentro del equipo panista son cuatro los suspirantes que quieren enfrentarse al Peje: Margarita Zavala, Rafael Moreno Valle, Ricardo Anaya y Juan Carlos Romero Hicks. Según los sondeos, quien iría arriba es la exprimera dama, aunque el Joven Maravilla es quien ha tenido más exposición mediática en los últimos meses gracias a su cargo de dirigente nacional del PAN. De Moreno Valle se comenta que es el más priista de los panistas -punto a favor de él si consideramos que el rival a vencer será el morenista- y que además, dicen, es el que tienen más recursos económicos a su disposición. Del senador Romero se habla que es la figura que menos cola tiene que le pisen. Del lado del PRI, la cosa se está poniendo bastante complicada, ya que un grupo de militantes de cierto nombre ha iniciado una rebelión contra el dirigente predicador, Enrique Ochoa, para obligarlo a que la selección del candidato sea a través de una consulta abierta a militantes y simpatizantes. Cuentan que detrás de esta tormenta está Manlio Fabio Beltrones, alias El Padrino, e Ivonne Ortega, quien suspira fuertemente por ser la ungida. No obstante, corre la especie de que el inquilino de Los Pinos ya tiene tres cartas tapadas sobre la mesa y que el destape dependerá del clima político de finales de año. En una de ellas está el rostro de su incondicional Luis Videgaray, a quien recurría en caso de que las aguas se calmaran y el PRI mejorara un poco sus puntos, cosa que se ve harto difícil. En otra está el rostro del secretario José Antonio Meade, emisario de Dolores, quien tiene a su favor haber participado en una administración panista y en una priista, cosa que le facilitaría la aceptación de los dos bandos en su lucha contra el eterno candidato. Pero en caso de que de plano don Enrique no pueda levantar el barco, una tercera carta sería la del secretario de Salud, el coahuilense José Narro, quien es el menos golpeado de todo el gabinete. Claro que por ahí aún no da su brazo a torcer el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien sigue haciendo su luchita, aunque el descompuesto asunto de la seguridad interna nada le ayuda en este momento.



