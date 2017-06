Gal Gadot publica fotografía sin maquillaje

La actriz y modelo Gal Gadot sorprendió al mundo con su participación en la taquillera película ‘La Mujer Maravilla’, demostrando elegancia, porte y belleza, pero también inteligencia y fuerza, características del personaje pero que se trasladan hacia la joven nativa de Israel.

Recientemente Gadot publicó en la red una fotografía en la que luce sin una gota de maquillaje. “Noche de insomnio, cólico de un bebé de 3 meses y una niña de 5 años que se despertó temprano. Fui al jardín a tomar aire fresco con mi café para ayudarme a despertar y ahora veo The Cat in the Hat con mi hija. Siempre me sorprende como las cosas más sencillas son las que me hacen más feliz. Tomada por mí otra mitad medio dormida @jaronvarsano”, escribió ella.

Los comentarios de los usuarios alabando la belleza natural de la actriz, así como resaltando la actitud positiva de celebrar a la mujer de esta forma llenan la red gracias a los seguidores, que también aplauden el paso de Gal por Hollywood.

La imagen fue tomada por su esposo y después subida a la red por la actriz. (INTERNET)

