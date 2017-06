Equipo de espionaje sigue sin aparecer

SE INVESTIGA PARA DAR CON SU PARADERO

De haberse adquirido software y equipo para espionaje durante la administración 2010-2016 (como reveló en su momento un cable de Wikileaks), existe el riesgo de que éste se siga usando por parte de personas ajenas al Gobierno del Estado.

Y es que, según reconoce el gobernador José Rosas Aispuro Torres, al no saberse de su paradero -toda vez que no se recibió en el proceso entrega-recepción-, éste podría estar en manos de alguien que lo mantenga activo.

"Lo que sé es que el equipo no aparece, es parte de las investigaciones que se han estado realizando pero hasta este momento no se ha podido detectar donde está ese equipo, yo espero que con todas las denuncias que se han presentado se pueda tener en su momento la información derivada de todas las declaraciones que el Ministerio Público y el juez en su momento señale o exija a los presuntos responsables", manifestó en entrevista a raíz de la información expuesta ayer por el diario The New York Times, que precisó una veintena de casos de espionaje por parte del Gobierno de la República, en el que las víctimas habrían sido principalmente periodistas y activistas sociales.

El programa fue adquirido presuntamente con recursos públicos.

El gobernador reconoció que hay un proceso de investigación para dar con el paradero: "Como no hemos tenido acceso a él, hasta ahorita en el Gobierno no se ha podido detectar ese equipo. Posiblemente el equipo se lo hayan llevado, si se lo llevaron es lo que no hemos tenido todavía hasta este momento la información de quién lo pueda tener", expresó.

No obstante, reiteró, el equipo no lo tiene la actual administración.

En el año 2015 se reveló en una filtración de Wikileaks que el Gobierno de Durango adquirió un programa de espionaje a una firma italiana llamada Hacking Team, que permite al gobierno monitorear correos electrónicos, archivos y otras actividades de espionaje en Internet.

De acuerdo a la información, Durango compró licencias de los programas de espionaje por 421,000 euros, teniendo como intermediaria a la empresa Elite y, a pesar de las pruebas, la administración del estado negó haber contratado tales servicios.

Lista En la lista de la empresa Hacking Team estaban: En la lista de la empresa Hacking Team estaban: ⇒ Los gobierno de Baja California, Yucatán, Querétaro, Puebla. ⇒ La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas. ⇒ La Secretaría de Educación de Campeche.

Postura. En su momento, el Gobierno del Estado negó haber adquirido los programas para llevar a cabo el espionaje, pese a las evidencias que se presentaron.

